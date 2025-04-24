росія атакувала Дніпропетровщину ракетами та дронами: під ударом було промислове підприємство у Павлограді
Київ • УНН
Вночі російські війська масовано атакували Дніпропетровщину, пошкоджено промислове підприємство у Павлограді. Також під ударом Нікопольщина, люди не постраждали.
Російські війська вночі атакували Дніпропетровську область ракетами та дронами, під ударом опинилося промислове підприємство у Павлограді, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Уночі російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину ракетами та безпілотниками. У Павлограді під ударом було промислове підприємство. Попередньо, загиблих і постраждалих немає
За його даними, по Нікопольщині агресор цілив БпЛА та артилерією. Потерпали Нікополь та Марганецька громада. "Люди неушкоджені", - вказав він.
За уточненою інформацією, через учорашні удари КАБами по Синельниківщині, з його слів, понівечені ще 8 приватних будинків, магазин та авто.
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