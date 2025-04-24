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Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів
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Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів

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росія атакувала Дніпропетровщину ракетами та дронами: під ударом було промислове підприємство у Павлограді

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Вночі російські війська масовано атакували Дніпропетровщину, пошкоджено промислове підприємство у Павлограді. Також під ударом Нікопольщина, люди не постраждали.

росія атакувала Дніпропетровщину ракетами та дронами: під ударом було промислове підприємство у Павлограді

Російські війська вночі атакували Дніпропетровську область ракетами та дронами, під ударом опинилося промислове  підприємство у Павлограді, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Уночі російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину ракетами та безпілотниками. У Павлограді під ударом було промислове підприємство. Попередньо, загиблих і постраждалих немає

- написав Лисак.

За його даними, по Нікопольщині агресор цілив БпЛА та артилерією. Потерпали Нікополь та Марганецька громада. "Люди неушкоджені", - вказав він.

За уточненою інформацією, через учорашні удари КАБами по Синельниківщині, з його слів, понівечені ще 8 приватних будинків, магазин та авто.

Дніпро зазнав ракетної атаки рф: пошкоджено фітнес-центр, готель та офіс18.04.25, 08:26 • 6209 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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