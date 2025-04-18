Дніпро зазнав ракетної атаки рф: пошкоджено фітнес-центр, готель та офіс
Київ • УНН
Вранці Дніпро зазнав ракетної атаки, пошкоджено цивільні об'єкти. Сили ППО знищили 3 БпЛА та 3 ракети, постраждалих немає.
Вранці Дніпро зазнав ракетної атаки російських військ, пошкоджено фітнес-центр, готель та офіс, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Вранці вибухи пролунали у Дніпровському районі. Внаслідок ракетної атаки у самому Дніпрі пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс
З його слів, у Підгородному зайнялася суха трава. Понівечені приватні будинки і теплиці. У Новоолександрівській громаді горіло майно в господарській споруді. Пожежу загасили.
"Ніхто не постраждав", - повідомив Лисак.
По Нікопольщині агресор, за словами Лисака, бив дронами-камікадзе, обстрілював з РСЗВ "Град". Потерпали Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Побиті багатоповерхівка, приватна оселя, авто, лінія електропередач та газогін. Минулося без загиблих та поранених, зазначи голова ОВА.
Як і в Зеленодольській громаді Криворізького району, по якій, за словами Лисака, російська армія влучила FPV-дроном. Як вказав Лисака, тамгоріла суха трава.
Під ударом була також Синельниківщина. А саме - Слов'янська громада. Зайнялися будівля, що не експлуатується, та авто. Пошкоджені ліцей, дитсадок, три десятки приватних будинків і кілька машин, повідомив Лисак.
На Дніпропетровщині, з його слів, сили ППО знищили 3 БпЛА і 3 ракети.
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