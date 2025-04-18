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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Днепр подвергся ракетной атаке рф: поврежден фитнес-центр, гостиница и офис

Киев • УНН

 • 3044 просмотра

Утром Днепр подвергся ракетной атаке, повреждены гражданские объекты. Силы ПВО уничтожили 3 БпЛА и 3 ракеты, пострадавших нет.

Днепр подвергся ракетной атаке рф: поврежден фитнес-центр, гостиница и офис

Утром Днепр подвергся ракетной атаке российских войск, повреждены фитнес-центр, гостиница и офис, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Утром взрывы прогремели в Днепровском районе. В результате ракетной атаки в самом Днепре повреждены фитнес-центр, гостиница и офис

- написал Лысак.

По его словам, в Подгородном загорелась сухая трава. Изуродованы частные дома и теплицы. В Новоалександровской громаде горело имущество в хозяйственной постройке. Пожар потушили.

"Никто не пострадал", - сообщил Лысак.

По Никопольщине агрессор, по словам Лысака, бил дронами-камикадзе, обстреливал из РСЗО "Град". Страдали Никополь, Мировская и Марганецкая громады. Побиты многоэтажка, частный дом, авто, линия электропередач и газопровод. Обошлось без погибших и раненых, отметил глава ОВА.

Как и в Зеленодольской громаде Криворожского района, по которой, по словам Лысака, российская армия попала FPV-дроном. Как указал Лысак, там горела сухая трава.

Под ударом была также Синельниковщина. А именно - Славянская громада. Загорелись здание, которое не эксплуатируется, и авто. Повреждены лицей, детсад, три десятка частных домов и несколько машин, сообщил Лысак.

На Днепропетровщине, по его словам, силы ПВО уничтожили 3 БПЛА и 3 ракеты.

армия рф вплотную подошла к админгранице Днепропетровской области: карты DeepState12.04.25, 02:07 • 29156 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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