Днепр подвергся ракетной атаке рф: поврежден фитнес-центр, гостиница и офис
Киев • УНН
Утром Днепр подвергся ракетной атаке, повреждены гражданские объекты. Силы ПВО уничтожили 3 БпЛА и 3 ракеты, пострадавших нет.
Утром Днепр подвергся ракетной атаке российских войск, повреждены фитнес-центр, гостиница и офис, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Утром взрывы прогремели в Днепровском районе. В результате ракетной атаки в самом Днепре повреждены фитнес-центр, гостиница и офис
По его словам, в Подгородном загорелась сухая трава. Изуродованы частные дома и теплицы. В Новоалександровской громаде горело имущество в хозяйственной постройке. Пожар потушили.
"Никто не пострадал", - сообщил Лысак.
По Никопольщине агрессор, по словам Лысака, бил дронами-камикадзе, обстреливал из РСЗО "Град". Страдали Никополь, Мировская и Марганецкая громады. Побиты многоэтажка, частный дом, авто, линия электропередач и газопровод. Обошлось без погибших и раненых, отметил глава ОВА.
Как и в Зеленодольской громаде Криворожского района, по которой, по словам Лысака, российская армия попала FPV-дроном. Как указал Лысак, там горела сухая трава.
Под ударом была также Синельниковщина. А именно - Славянская громада. Загорелись здание, которое не эксплуатируется, и авто. Повреждены лицей, детсад, три десятка частных домов и несколько машин, сообщил Лысак.
На Днепропетровщине, по его словам, силы ПВО уничтожили 3 БПЛА и 3 ракеты.
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