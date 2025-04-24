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россия атаковала Днепропетровщину ракетами и дронами: под ударом было промышленное предприятие в Павлограде

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Ночью российские войска массированно атаковали Днепропетровщину, повреждено промышленное предприятие в Павлограде. Также под ударом Никопольщина, люди не пострадали.

россия атаковала Днепропетровщину ракетами и дронами: под ударом было промышленное предприятие в Павлограде

Российские войска ночью атаковали Днепропетровскую область ракетами и дронами, под ударом оказалось промышленное предприятие в Павлограде, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Ночью российская армия массированно атаковала Днепропетровщину ракетами и беспилотниками. В Павлограде под ударом было промышленное предприятие. Предварительно, погибших и пострадавших нет

- написал Лысак.

По его данным, по Никопольщине агрессор целил БпЛА и артиллерией. Страдали Никополь и Марганецкая громада. "Люди не пострадали", - указал он.

По уточненной информации, из-за вчерашних ударов КАБами по Синельниковщине, по его словам, повреждены еще 8 частных домов, магазин и авто.

Юлия Шрамко

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