россия атаковала Днепропетровщину ракетами и дронами: под ударом было промышленное предприятие в Павлограде

Российские войска ночью атаковали Днепропетровскую область ракетами и дронами, под ударом оказалось промышленное предприятие в Павлограде, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Ночью российская армия массированно атаковала Днепропетровщину ракетами и беспилотниками. В Павлограде под ударом было промышленное предприятие. Предварительно, погибших и пострадавших нет - написал Лысак.

По его данным, по Никопольщине агрессор целил БпЛА и артиллерией. Страдали Никополь и Марганецкая громада. "Люди не пострадали", - указал он.

По уточненной информации, из-за вчерашних ударов КАБами по Синельниковщине, по его словам, повреждены еще 8 частных домов, магазин и авто.