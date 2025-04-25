Дніпропетровська область під масованою атакою дронів: є жертви та поранені
Київ • УНН
Росіяни атакували Дніпропетровську область безпілотниками, 11 з них збито. У Синельниківському, Самарівському районах та Павлограді виникли пожежі, є загиблі та поранені.
Напередодні росіяни знову масовано атакували Дніпропетровську область безпілотниками. 11 БпЛА знищили захисники неба. Попередньо, є загиблі та поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.
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Зазначається, що внаслідок атаки у Синельниківському та Самарівському районах виникли пожежі на території підприємств. Кілька займань сталось також у Павлограді - зокрема, у багатоповерхівці.
"Не вщухають й удари по Нікопольщині. Ворог поцілив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Застосовував FPV-дрони та РСЗВ "Град". Понівечене підприємство. Ніхто не постраждав", - констатував Лисак.
Нагадаємо
Минулої ночі російські війська масовано атакували Дніпропетровщину, пошкоджено промислове підприємство у Павлограді. Також під ударом опинилася Нікопольщина, люди не постраждали.
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