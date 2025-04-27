Житомирщина під атакою дронів: пошкоджено будинки, поранені поліцейські

росіяни атакували Житомирщину. Під ударами дронів-камікадзе опинилася цивільна інфраструктура. Госпіталізовано одну людину із діагнозом - гостра реакція на стрес. Через повторні удари рф під час ліквідації наслідків постраждали двоє працівників Національної поліції.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, пише УНН.

Сьогодні під час повітряної тривоги ворог знов атакував Житомирщину. Під ударами дронів-камікадзе опинилася цивільна інфраструктура. Госпіталізовано одну цивільну особу із діагнозом - гостра реакція на стрес - написав Бунечко.

За його словами, пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків, промислові приміщення та 4 автомобілі.

росіяни знов вдаються до підступних повторних ударів під час ліквідації наслідків. Цього разу під час такого удару постраждали двоє працівників Національної поліції, їм надається допомога - повідомив Бунечко.

Він зазначив, що частина шахедів, що атакували Житомирщину, були збиті. Через падіння уламків виникли пожежі на відкритій місцевості, які були оперативно ліквідовані бійцями ДСНС.

В ДСНС України вказали, що рф обстріляли Житомир.

Сьогодні вночі внаслідок російських обстрілів у Житомирі виникли пожежі за різними адресами. Рятувальники оперативно прибули на місце події. Горіли складська будівля та суха трава. Також пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі будівлі та автівки. Пожежі оперативно ліквідовано рятувальниками - йдеться в повідомленні

Доповнення

Росіяни вночі обстріляли одне село Краснопільської громади Сумського району. Зафіксовано п’ять місць влучань БпЛА ударного типу. Попередньо, постраждала 85-річна жінка.