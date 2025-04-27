Житомирщина под атакой дронов: повреждены дома, ранены полицейские

россияне атаковали Житомирскую область. Под ударами дронов-камикадзе оказалась гражданская инфраструктура. Госпитализирован один человек с диагнозом - острая реакция на стресс. Из-за повторных ударов рф во время ликвидации последствий пострадали двое сотрудников Национальной полиции.

Об этом сообщил председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко, пишет УНН.

Сегодня во время воздушной тревоги враг снова атаковал Житомирскую область. Под ударами дронов-камикадзе оказалась гражданская инфраструктура. Госпитализирован один гражданский человек с диагнозом - острая реакция на стресс - написал Бунечко.

По его словам, повреждены по меньшей мере 15 жилых домов, промышленные помещения и 4 автомобиля.

россияне снова прибегают к коварным повторным ударам во время ликвидации последствий. В этот раз во время такого удара пострадали двое сотрудников Национальной полиции, им оказывается помощь - сообщил Бунечко.

Он отметил, что часть шахедов, атаковавших Житомирскую область, были сбиты. Из-за падения обломков возникли пожары на открытой местности, которые были оперативно ликвидированы бойцами ГСЧС.

В ГСЧС Украины указали, что рф обстреляли Житомир.

Сегодня ночью в результате российских обстрелов в Житомире возникли пожары по разным адресам. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Горели складское здание и сухая трава. Также повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили. Пожары оперативно ликвидированы спасателями - говорится в сообщении

Дополнение

Россияне ночью обстреляли одно село Краснопольской громады Сумского района. Зафиксировано пять мест попаданий БпЛА ударного типа. Предварительно, пострадала 85-летняя женщина.