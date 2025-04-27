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рф вночі обстріляла село на Сумщині, постраждала жінка – поліція

Київ • УНН

 • 1388 перегляди

Вночі ворог обстріляв село Краснопільської громади, зафіксовано п’ять влучань БпЛА. Постраждала 85-річна жінка, пошкоджено будинки та автомобіль.

рф вночі обстріляла село на Сумщині, постраждала жінка – поліція

Росіяни вночі обстріляли одне село Краснопільської громади Сумського району. Зафіксовано п’ять місць влучань БпЛА ударного типу. Попередньо, постраждала 85-річна жінка.

Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Сумської області.

Сьогодні вночі ворог здійснив обстріл одного із сіл Краснопільської громади Сумського району. Зафіксовано п’ять місць влучань БпЛА ударного типу. Попередньо, внаслідок ударів постраждала 85-річна жінка. Її знайшли неподалік місця обстрілу працівники поліції та спільно з рятувальниками ДСНС доставили до лікувального закладу

- йдеться в повідомленні. 

Крім того, пошкоджено двоповерховий будинок, 4 приватні домоволодіння та один цивільний автомобіль.

На місцях обстрілів працюють слідчі поліції. Вони здійснюють обстеження та ретельно документують наслідки влучань, фіксуючи кожен воєнний злочин.

Наразі за даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини)

- інформує поліція.

Доповнення

У ніч проти 27 квітня росія вкотре обстріляла Дніпропетровську область. Цього разу атака по Павлограду призвела до загибелі чоловіка. Міська влада повідомила, що також постраждала 14-річна дівчина, зафіксовано багато пошкоджень.

Анна Мурашко

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