рф вночі обстріляла село на Сумщині, постраждала жінка – поліція
Київ • УНН
Вночі ворог обстріляв село Краснопільської громади, зафіксовано п’ять влучань БпЛА. Постраждала 85-річна жінка, пошкоджено будинки та автомобіль.
Росіяни вночі обстріляли одне село Краснопільської громади Сумського району. Зафіксовано п’ять місць влучань БпЛА ударного типу. Попередньо, постраждала 85-річна жінка.
Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Сумської області.
Сьогодні вночі ворог здійснив обстріл одного із сіл Краснопільської громади Сумського району. Зафіксовано п’ять місць влучань БпЛА ударного типу. Попередньо, внаслідок ударів постраждала 85-річна жінка. Її знайшли неподалік місця обстрілу працівники поліції та спільно з рятувальниками ДСНС доставили до лікувального закладу
Крім того, пошкоджено двоповерховий будинок, 4 приватні домоволодіння та один цивільний автомобіль.
На місцях обстрілів працюють слідчі поліції. Вони здійснюють обстеження та ретельно документують наслідки влучань, фіксуючи кожен воєнний злочин.
Наразі за даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини)
Доповнення
У ніч проти 27 квітня росія вкотре обстріляла Дніпропетровську область. Цього разу атака по Павлограду призвела до загибелі чоловіка. Міська влада повідомила, що також постраждала 14-річна дівчина, зафіксовано багато пошкоджень.