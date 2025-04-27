рф вночі обстріляла село на Сумщині, постраждала жінка – поліція

Росіяни вночі обстріляли одне село Краснопільської громади Сумського району. Зафіксовано п’ять місць влучань БпЛА ударного типу. Попередньо, постраждала 85-річна жінка.

Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Сумської області.

Сьогодні вночі ворог здійснив обстріл одного із сіл Краснопільської громади Сумського району. Зафіксовано п’ять місць влучань БпЛА ударного типу. Попередньо, внаслідок ударів постраждала 85-річна жінка. Її знайшли неподалік місця обстрілу працівники поліції та спільно з рятувальниками ДСНС доставили до лікувального закладу