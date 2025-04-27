росія вночі дронами атакувала Павлоград: загинув чоловік, поранена дитина

$41.690.00
47.420.00
ukenru
Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат
Ексклюзив
05:03 • 5904 перегляди

Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат

26 квітня, 14:39 • 29428 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 11:58 • 48202 перегляди

Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває

26 квітня, 11:19 • 34570 перегляди

"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали": Зеленський назвав "хорошою" зустріч із Трампом

Ексклюзив
26 квітня, 04:00 • 87395 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу

25 квітня, 19:37 • 55143 перегляди

Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський

25 квітня, 19:10 • 46865 перегляди

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

Ексклюзив
25 квітня, 11:13 • 50093 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

25 квітня, 10:48 • 53069 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

25 квітня, 09:10 • 41593 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+7°
4м/с
52%
757 мм
Популярнi новини

Я маю розповісти світу історію ваших людей: режисер кліпів Nirvana та Metallica Семюел Баєр відвідав Україну

26 квітня, 22:07 • 5884 перегляди

Сенатор США пригрозив росії новими санкціями: "якщо не прийме рішення про чесний, міцний мир"

26 квітня, 22:29 • 8920 перегляди

В Ірані назвали ймовірну причину потужного вибуху в порту, кількість загиблих та постраждалих зросла

26 квітня, 23:52 • 8234 перегляди

Сполучені Штати звинувачують китайську компанію, яка допомагала рф у війні проти України, у співпраці з хуситами - WSJ

01:03 • 10022 перегляди

Південна Корея заявила про випадкову стрілянину на кордоні у бік КНДР

04:02 • 11722 перегляди
Публікації

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив

26 квітня, 04:00 • 87393 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 10:30 • 83088 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 112899 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 163774 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 324495 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Урсула фон дер Ляєн

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Рим

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 29425 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 30015 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 66657 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 58493 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 62516 перегляди
Актуальне

Facebook

Financial Times

Готовність 2030

Signal

КАБ-250

росія вночі дронами атакувала Павлоград: загинув чоловік, поранена дитина

Київ • УНН

 • 1146 перегляди

Вночі 27 квітня росія атакувала Дніпропетровську область, у Павлограді загинув чоловік, поранено дівчину. Пошкоджено будинки, підприємства, у Вербківській громаді загинули тварини.

росія вночі дронами атакувала Павлоград: загинув чоловік, поранена дитина

У ніч проти 27 квітня росія вкотре обстріляла Дніпропетровську область. Цього разу атака по Павлограду призвела до загибелі чоловіка. Міська влада повідомила, що також постраждала 14-річна дівчина, зафіксовано багато пошкоджень. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

Деталі

"Вночі ворог вкотре скерував на область безпілотники. 13 з них знищили оборонці неба", - написав Сергій Лисак.

Але, на жаль, є і наслідки. Через одну з атак у Павлограді загинув чоловік. Також постраждала 14-річна дівчина. Вона під наглядом лікарів 

- йдеться у дописі чиновника.

Він також повідомив, що у місті пошкоджені два багатоквартирні будинки. Займання сталося в одній з будівель.

Крім того, без руйнувань не минулося і у Вербківській громаді Павлоградського району. Там БпЛА поцілив по сільгосппідприємству, загинули 500 голів свійської тварини.

Без руйнувань не минулося і у Вербківській громаді Павлоградського району. Там БпЛА поцілив по сільгосппідприємству. Загинули 500 голів свійської тварини

- додав керівник ОВА.

У Межівській та Славгородській громадах Синельниківщини пошкодження на двох підприємствах. Потрощені будинок місцевих і гараж.

Гучно було й в обласному центрі. У Дніпрі побиті вікна чотирьох багатоповерхівок і декількох магазинів.

Вже зранку агресор вгатив з РСЗВ "Град" по Нікополю. Там серед потрощеного – 8 приватних будинків, 4 господарські споруди, газогін. Втім, головне – вціліли люди.

Нагадаємо

26 квітня внаслідок нічної атаки рф зросла кількість постраждалих на Дніпропетровщині, Харківщині, Київщині. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, авто, об'єкти критичної інфраструктури.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Дніпропетровська область
Павлоград
Brent
$66.98
Bitcoin
$93,925.70
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,798.71