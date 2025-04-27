росія вночі дронами атакувала Павлоград: загинув чоловік, поранена дитина

У ніч проти 27 квітня росія вкотре обстріляла Дніпропетровську область. Цього разу атака по Павлограду призвела до загибелі чоловіка. Міська влада повідомила, що також постраждала 14-річна дівчина, зафіксовано багато пошкоджень. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

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"Вночі ворог вкотре скерував на область безпілотники. 13 з них знищили оборонці неба", - написав Сергій Лисак.

Але, на жаль, є і наслідки. Через одну з атак у Павлограді загинув чоловік. Також постраждала 14-річна дівчина. Вона під наглядом лікарів - йдеться у дописі чиновника.

Він також повідомив, що у місті пошкоджені два багатоквартирні будинки. Займання сталося в одній з будівель.

Крім того, без руйнувань не минулося і у Вербківській громаді Павлоградського району. Там БпЛА поцілив по сільгосппідприємству, загинули 500 голів свійської тварини.

Без руйнувань не минулося і у Вербківській громаді Павлоградського району. Там БпЛА поцілив по сільгосппідприємству. Загинули 500 голів свійської тварини - додав керівник ОВА.

У Межівській та Славгородській громадах Синельниківщини пошкодження на двох підприємствах. Потрощені будинок місцевих і гараж.

Гучно було й в обласному центрі. У Дніпрі побиті вікна чотирьох багатоповерхівок і декількох магазинів.

Вже зранку агресор вгатив з РСЗВ "Град" по Нікополю. Там серед потрощеного – 8 приватних будинків, 4 господарські споруди, газогін. Втім, головне – вціліли люди.

Нагадаємо

26 квітня внаслідок нічної атаки рф зросла кількість постраждалих на Дніпропетровщині, Харківщині, Київщині. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, авто, об'єкти критичної інфраструктури.