Нічна атака рф: збільшилась кількість постраждалих по областях

Внаслідок нічної атаки рф стало відомо про більшу кількість постраждалих та пошкодження у різних регіонах України, пише УНН.

Дніпропетровщина

"Кількість постраждалих у Кам'янському зросла до шести. У медзакладі залишається одна жінка, решта – лікується амбулаторно", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у соцмережах.

Раніше він повідомляв, що серед постраждалих - 11-річна дівчинка.

Тим часом у місті триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

За даними Офісу Генпрокурора, ввечері 25 квітня та у ніч на 26 квітня 2025 року російські військові атакували БпЛА декілька районів Дніпропетровщини.

Внаслідок атаки по багатоповерхівці у місті Кам'янське загинув чоловік.



Крім того, ворожі БпЛА атакували Дніпровський район області. Там поранення отримав чоловік.

Також ввечері 25 квітня ворог ударив БпЛА по Межівській громаді Синельниківського району. Постраждав місцевий житель.

Внаслідок атак рф пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, підприємства, транспортні засоби.

Кіровоградщина

За уточненою інформацією, внаслідок нічної ворожої атаки на Кропивницький ушкоджень зазнав житловий будинок. Пошкоджено вікна, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у соцмережах.

Комісія Кропивницької міської ради вже працює над встановленням суми завданих збитків. На місці також загін швидкого реагування обласної організації Червоного Хреста.

Майже всю ніч рятувальні служби ДСНС гасили вогонь після ворожої дронової атаки на складські та офісні приміщення одного з приватних підприємств у обласному центрі. Вигоріло також кілька автомобілів. Головне - всі живі.

Агресор тероризував не лише Кропивницький. У Липняжці Добровеличківської громади дрон влучив у вежу мобільного зв'язку. На щастя, без постраждалих, зазначив Райкович.

Харківщина

У Харкові о 06:09 зафіксовано влучання ворожого БпЛА типу "Шахед" в проїжджу частину. Постраждав 14-річний хлопець, отримавши гостру реакцію на стрес, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними ГУНП в області через ранковий удар ворожого БпЛА у Харкові також пошкоджено скління у багатоповерхівках.

Через влучання БпЛА у Харківському районі, за даними поліції, сталася пожежа на складських приміщеннях. Постраждали двоє чоловіків.



Як уточнили у Харківській обласній прокуратурі, 26 квітня близько 7:00 російська армія атакувала ударними безпілотниками місто Дергачі. І там пошкоджено два цивільні підприємства, стались пожежі.

"Двоє працівників одного з підприємств, що було під обстрілом, – чоловіки віком 44 та 56 років – отримали поранення. Обох потерпілих доставлено до лікарні", - уточнили у прокуратурі.

За даними голови ОВА, о 05:00 у Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу спалахнула господарча споруда. Пошкоджено будинок та гараж. А о 04:00 у селі Піски-Радьківські в Ізюмському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю.

Київщина

Вночі ворог в черговий раз атакував Київщину за допомогою БпЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Внаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі постраждав чоловік, 1965 року народження, у нього незначні поранення ноги, зазначив голова Київської ОВА Микола Калашник. Уся необхідна медична допомога надається на місці, додав він.

Також наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах області. У Бориспільському районі пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль. У Бучанському та Білоцерківському районах пошкоджено по одному приватному будинку.

