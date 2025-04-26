Ночная атака рф: увеличилось количество пострадавших по областям

В результате ночной атаки рф стало известно о большем количестве пострадавших и повреждениях в разных регионах Украины, пишет УНН.

Днепропетровщина

"Количество пострадавших в Каменском возросло до шести. В медучреждении остается одна женщина, остальные – лечатся амбулаторно", - сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в соцсетях.

Ранее он сообщал, что среди пострадавших - 11-летняя девочка.

Тем временем в городе продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

По данным Офиса Генпрокурора, вечером 25 апреля и в ночь на 26 апреля 2025 года российские военные атаковали БпЛА несколько районов Днепропетровщины.

В результате атаки по многоэтажке в городе Каменское погиб мужчина.



Кроме того, вражеские БпЛА атаковали Днепровский район области. Там ранения получил мужчина.

Также вечером 25 апреля враг ударил БпЛА по Межевской громаде Синельниковского района. Пострадал местный житель.

В результате атак рф повреждены многоэтажные жилые дома, предприятия, транспортные средства.

Кировоградщина

По уточненной информации, в результате ночной вражеской атаки на Кропивницкий повреждения получил жилой дом. Повреждены окна, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в соцсетях.

Комиссия Кропивницкого городского совета уже работает над установлением суммы нанесенного ущерба. На месте также отряд быстрого реагирования областной организации Красного Креста.

Почти всю ночь спасательные службы ГСЧС тушили огонь после вражеской дроновой атаки на складские и офисные помещения одного из частных предприятий в областном центре. Выгорело также несколько автомобилей. Главное - все живы.

Агрессор терроризировал не только Кропивницкий. В Липняжке Добровеличковской громады дрон попал в вышку мобильной связи. К счастью, без пострадавших, отметил Райкович.

Харьковщина

В Харькове в 06:09 зафиксировано попадание вражеского БпЛА типа "Шахед" в проезжую часть. Пострадал 14-летний парень, получив острую реакцию на стресс, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По данным ГУНП в области из-за утреннего удара вражеского БпЛА в Харькове также повреждено остекление в многоэтажках.

Из-за попадания БпЛА в Харьковском районе, по данным полиции, произошел пожар на складских помещениях. Пострадали двое мужчин.



Как уточнили в Харьковской областной прокуратуре, 26 апреля около 7:00 российская армия атаковала ударными беспилотниками город Дергачи. И там повреждены два гражданских предприятия, произошли пожары.

"Двое работников одного из предприятий, которое было под обстрелом, – мужчины в возрасте 44 и 56 лет – получили ранения. Оба пострадавших доставлены в больницу", - уточнили в прокуратуре.

По данным главы ОВА, в 05:00 в Купянске в результате вражеского обстрела загорелась хозяйственная постройка. Поврежден дом и гараж. А в 04:00 в селе Пески-Радьковские в Изюмском районе в результате вражеского обстрела повреждено административное здание.

Киевщина

Ночью враг в очередной раз атаковал Киевщину с помощью БпЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В результате вражеской атаки в Белоцерковском районе пострадал мужчина, 1965 года рождения, у него незначительные ранения ноги, отметил глава Киевской ОВА Николай Калашник. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте, добавил он.

Также последствия вражеской атаки фиксируются в трех районах области. В Бориспольском районе повреждено 5 частных домов и автомобиль. В Бучанском и Белоцерковском районах повреждено по одному частному дому.

