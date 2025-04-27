россия ночью дронами атаковала Павлоград: погиб мужчина, ранен ребенок

В ночь на 27 апреля россия в очередной раз обстреляла Днепропетровскую область. В этот раз атака по Павлограду привела к гибели мужчины. Городские власти сообщили, что также пострадала 14-летняя девушка, зафиксировано много повреждений. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал руководителя Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

Детали

"Ночью враг в очередной раз направил на область беспилотники. 13 из них уничтожили защитники неба", - написал Сергей Лысак.

Но, к сожалению, есть и последствия. Из-за одной из атак в Павлограде погиб мужчина. Также пострадала 14-летняя девушка. Она под наблюдением врачей - говорится в заметке чиновника.

Он также сообщил, что в городе повреждены два многоквартирных дома. Возгорание произошло в одном из зданий.

Кроме того, без разрушений не обошлось и в Вербковской общине Павлоградского района. Там БпЛА попал по сельхозпредприятию, погибли 500 голов домашнего животного.

Без разрушений не обошлось и в Вербковской общине Павлоградского района. Там БпЛА попал по сельхозпредприятию. Погибли 500 голов домашнего животного - добавил руководитель ОВА.

В Межевской и Славгородской общинах Синельниковщины повреждения на двух предприятиях. Разбиты дом местных и гараж.

Громко было и в областном центре. В Днепре разбиты окна четырех многоэтажек и нескольких магазинов.

Уже утром агрессор ударил из РСЗО "Град" по Никополю. Там среди разбитого – 8 частных домов, 4 хозяйственные постройки, газопровод. Впрочем, главное – уцелели люди.

Напомним

26 апреля в результате ночной атаки рф возросло количество пострадавших в Днепропетровской, Харьковской, Киевской областях. Повреждены жилые дома, предприятия, авто, объекты критической инфраструктуры.