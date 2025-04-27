россия ночью дронами атаковала Павлоград: погиб мужчина, ранен ребенок
Киев • УНН
Ночью 27 апреля россия атаковала Днепропетровскую область, в Павлограде погиб мужчина, ранена девушка. Повреждены дома, предприятия, в Вербковской громаде погибли животные.
В ночь на 27 апреля россия в очередной раз обстреляла Днепропетровскую область. В этот раз атака по Павлограду привела к гибели мужчины. Городские власти сообщили, что также пострадала 14-летняя девушка, зафиксировано много повреждений. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал руководителя Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.
Детали
"Ночью враг в очередной раз направил на область беспилотники. 13 из них уничтожили защитники неба", - написал Сергей Лысак.
Но, к сожалению, есть и последствия. Из-за одной из атак в Павлограде погиб мужчина. Также пострадала 14-летняя девушка. Она под наблюдением врачей
Он также сообщил, что в городе повреждены два многоквартирных дома. Возгорание произошло в одном из зданий.
Кроме того, без разрушений не обошлось и в Вербковской общине Павлоградского района. Там БпЛА попал по сельхозпредприятию, погибли 500 голов домашнего животного.
Без разрушений не обошлось и в Вербковской общине Павлоградского района. Там БпЛА попал по сельхозпредприятию. Погибли 500 голов домашнего животного
В Межевской и Славгородской общинах Синельниковщины повреждения на двух предприятиях. Разбиты дом местных и гараж.
Громко было и в областном центре. В Днепре разбиты окна четырех многоэтажек и нескольких магазинов.
Уже утром агрессор ударил из РСЗО "Град" по Никополю. Там среди разбитого – 8 частных домов, 4 хозяйственные постройки, газопровод. Впрочем, главное – уцелели люди.
Напомним
26 апреля в результате ночной атаки рф возросло количество пострадавших в Днепропетровской, Харьковской, Киевской областях. Повреждены жилые дома, предприятия, авто, объекты критической инфраструктуры.