рф ночью обстреляла село в Сумской области, пострадала женщина – полиция

Россияне ночью обстреляли одно село Краснопольской громады Сумского района. Зафиксировано пять мест попаданий БпЛА ударного типа. Предварительно, пострадала 85-летняя женщина.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Сумской области.

Сегодня ночью враг совершил обстрел одного из сел Краснопольской громады Сумского района. Зафиксировано пять мест попаданий БпЛА ударного типа. Предварительно, в результате ударов пострадала 85-летняя женщина. Ее нашли неподалеку от места обстрела работники полиции и совместно со спасателями ГСЧС доставили в лечебное учреждение - говорится в сообщении.

Кроме того, поврежден двухэтажный дом, 4 частных домовладения и один гражданский автомобиль.

На местах обстрелов работают следователи полиции. Они осуществляют обследование и тщательно документируют последствия попаданий, фиксируя каждое военное преступление.

В настоящее время по данному факту в полиции открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления) - информирует полиция.

Дополнение

В ночь на 27 апреля россия в очередной раз обстреляла Днепропетровскую область. В этот раз атака по Павлограду привела к гибели мужчины. Городские власти сообщили, что также пострадала 14-летняя девушка, зафиксировано много повреждений.