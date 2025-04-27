Донецкая область под обстрелом российских захватчиков: четверо погибших, 17 раненых, разрушения

Более 3 000 ударов по линии фронта и жилому сектору нанес враг. Разрушениям подверглись гражданские объекты. В частности, речь идет о 40 жилых домах, которые были повреждены в результате российских захватчиков.

Передает руководитель ОВА Донецкой области Вадим Филашкин и полиция области, сообщает УНН.

Детали

В 15 населенных пунктах зафиксированы попадания. В общем речь идет о 3 077 вражеских ударах по линии фронта и жилому сектору. Разрушениям подверглись 69 гражданских объектов, из них 40 - жилых домов.

По данным начальника Донецкой областной военной администрации:

Покровский район

В Сергеевке Удачненской громады повреждены админздание, спортивный объект и хозяйственная постройка. В Родинском поврежден дом и инфраструктурный объект. В Новоэкономическом Гродовской громады 1 человек погиб и 4 ранены.

Краматорский район

В Лимане повреждены 2 дома, еще 2 в Дробышево и 3 в Заречном. В Славянске повреждена промзона. В Заре Ильиновской громады 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 11 объектов. В Константиновке 2 человека погибли и 7 ранены, повреждены 28 частных домов, 2 многоэтажки, 2 админздания, 6 складов, линия электропередач, легковушка, микроавтобус и 3 грузовика.

Бахмутский район

В Северске ранен человек, повреждены 8 домов.Всего за сутки россияне 35 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 108 человек, в том числе 9 детей.

Житомирщина под атакой дронов: повреждены дома, ранены полицейские

Полиция Донецкой области подтвердила, что 4 человека погибли, 17 получили ранения из-за российских обстрелов Донецкой области.

Попадания произошли в 15 населенных пунктах: городах Белицкое, Доброполье, Константиновка, Лиман, Родинское, Северск, поселках Новоэкономическое, Алексеево-Дружковка, селах Дробышево, Заря, Иваннополье, Криворожье, Никоноровка, Нововодяное, Сергеевка. - сообщает отчет полиции

Напомним

В течение суток на фронте произошло 156 боевых столкновений. Самой горячей точкой остается Покровское направление, где украинские защитники остановили 44 вражеских штурма.

Ночью ПвК "Схід" сбили 11 дронов над Днепропетровщиной. В Каменском погиб мужчина, повреждены дома и авто. В Днепровском районе ранен мужчина, а в Синельниковском - еще один.