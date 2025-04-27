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Оккупанты нанесли авиационный удар по Херсону: пострадали четыре человека, повреждены здания

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Российские войска нанесли авиаудар по Днепровскому району Херсона, ранив четырех человек. Повреждены медучреждение, частный дом и многоэтажки.

Оккупанты нанесли авиационный удар по Херсону: пострадали четыре человека, повреждены здания

В результате очередного авиационного удара российских захватчиков по Херсону пострадали четыре человека. Повреждены многоэтажки, частный дом, медучреждение. 

Передает УНН со ссылкой на Херсонскую городскую военную администрацию.

Детали

Враг ударил по Днепровскому району Херсона.

Два человека пострадали в результате вражеского авиаудара по Херсону. 81-летняя женщина получила минно-взрывную травму и ссадины лица. Она находится под наблюдением врачей

- сначала сообщил ТГ-канал МВА Херсона.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших увеличилось.

Еще два человека, пострадавших от российского авиаудара, обратились к медикам. У мужчин 58 и 59 лет минно-взрывная травма и открытые раны головы.

- говорится в сообщении. 

В результате вражеского авиаудара повреждены здания учреждения здравоохранения в Днепровском районе. Преимущественно взрывной волной выбиты окна, добавили в МВА.

Напомним

В результате российских обстрелов Донецкой области погибли 4 человека, 17 получили ранения. Враг нанес более 3000 ударов по 15 населенным пунктам, повреждено 40 жилых домов.

Игорь Тележников

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