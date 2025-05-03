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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
3 мая, 09:33 • 14286 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

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Армия рф атаковала центр Херсона: один человек погиб, двое ранены

Киев • УНН

 • 264 просмотра

российская армия атаковала центр Херсона, убив одного человека и ранив двоих. Местная власть призывает жителей воздержаться от посещения центра города из-за активности вражеских беспилотников.

Армия рф атаковала центр Херсона: один человек погиб, двое ранены

российские войска в субботу атаковали людей в центре Херсона, одна жертва и двое пострадавших. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Около 18:30 российский дрон снова атаковал людей в центре Херсона. Предварительно - один человек погиб, еще двое получили ранения

- говорится в сообщении.

Прокудин призвал жителей в ближайшие дни воздержаться от посещения площади Свободы и района ЦУМа, поскольку там наблюдается повышенная активность вражеских беспилотников.

Наши силы обороны работают - большинство дронов сбивают. Но, к сожалению, не все. И это действительно очень опасно. Берегите себя!

- отметил Прокудин.

Напомним

27 апреля российские войска нанесли авиаудар по Днепровскому району Херсона, ранив четырех человек. Повреждены медучреждение, частный дом и многоэтажки.

Ольга Розгон

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