Рятувальники показали наслідки ворожого обстрілу Херсона

Внаслідок ворожого обстрілу Херсона, сталося три пожежі. Попередньо встановлено, що внаслідок атаки одна людина загинула та двоє дістали поранення. Про це інформує Головне управління Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Херсонській області, передає УНН.

Сьогодні, протягом дня ворог не припиняв обстрілів м. Херсон. Внаслідок атак, за різними адресами, рятувальники ліквідували 3 пожежі: горів приватний житловий будинок, дві господарчі споруди, квартира в багатоповерховому будинку та легковий автомобіль - йдеться у дописі ДСНС.

Рятувальники повідомили, що всі пожежі ліквідовано.

"Попередньо встановлено, що внаслідок останньої атаки одна людина загинула та двоє дістали поранення", - додали рятувальники.

Нагадаємо

російська армія атакувала центр Херсона, вбивши одну людину та поранивши двох. Місцева влада закликає мешканців утриматися від відвідування центру міста через активність ворожих безпілотників.

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