Президент про ресурсну угоду з США: Україна готова, щоб ППО була внеском у фонд
Київ • УНН
Україна готова, щоб системи ППО були внеском у фонд, передбачений угодою зі США щодо корисних копалин. Зеленський наголосив, що угода дозволить захистити інвестиції США та територію України.
Україна готова, щоб системи протиповітряної оборони були внеском до фонду, передбачаного угодою України та США, як її називають, щодо корисних копалин, повідомив Президент Володимир Зеленський, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Зеленський сказав, що важлива угода щодо корисних копалин, підписана Україною і США в середу, є взаємовигідною та дозволить Україні захистити майбутні інвестиції США, а також свою територію та людей.
Щодо елемента безпеки в угоді, Зеленський підкреслив важливість більш ефективної протиповітряної оборони, яка залишалася одним із головних запитів України до своїх союзників протягом трьох років повномасштабного вторгнення росії.
"І тому ми готові, щоб системи протиповітряної оборони були внеском (до фонду). Я сказав йому про кількість (систем, які нам потрібні) – він сказав мені, що вони будуть над цим працювати, (що) ці речі не безкоштовні", - повідомив Зеленський.
Нагадаємо
Ідеться про так звану угоду про корисні копалини, яку 30 квітня підписали Україна та США.
Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлії Свириденко уточнила, що Україна підписала угоду зі США про створення інвестиційного фонду відбудови, розповівши деталі.