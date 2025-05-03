Президент про ресурсну угоду з США: Україна готова, щоб ППО була внеском у фонд

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
09:33 • 6240 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
06:30 • 16370 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 28958 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 31062 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 52407 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 50227 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
2 травня, 11:48 • 50981 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
2 травня, 10:55 • 69396 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
2 травня, 10:48 • 88226 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

2 травня, 08:28 • 46331 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+23°
5.6м/с
41%
745 мм
Популярнi новини

Штурмовики ЗСУ показали ефектне знищення міномета, складу БК та піхоти окупантів

3 травня, 02:55 • 12260 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 21561 перегляди

Українські військові візьмуть участь у параді у Великій Британії 5 травня

3 травня, 06:03 • 13037 перегляди

Кардинал прогнозує короткий конклав з виборів Папи Римського

06:22 • 10002 перегляди

Вучич захворів, Фіцо скасовує візити перед обіцяною поїздкою до москви на 9 травня

10:13 • 6916 перегляди
Публікації

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 28961 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 21655 перегляди

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

2 травня, 14:35 • 58212 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

2 травня, 14:18 • 67179 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

2 травня, 10:48 • 88226 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

Еволюція стилю Дженніфер Лопес на Met Gala: від дебюту до приголомшливих образів

2 травня, 18:47 • 23531 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

2 травня, 17:00 • 50227 перегляди

Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя

2 травня, 14:45 • 24772 перегляди

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

2 травня, 13:46 • 28532 перегляди

Джеремі Реннер розповів, що йому запропонували половину зарплати за другий сезон "Соколиного Ока"

2 травня, 12:04 • 28188 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

Президент про ресурсну угоду з США: Україна готова, щоб ППО була внеском у фонд

Київ • УНН

 • 912 перегляди

Україна готова, щоб системи ППО були внеском у фонд, передбачений угодою зі США щодо корисних копалин. Зеленський наголосив, що угода дозволить захистити інвестиції США та територію України.

Президент про ресурсну угоду з США: Україна готова, щоб ППО була внеском у фонд

Україна готова, щоб системи протиповітряної оборони були внеском до фонду, передбачаного угодою України та США, як її називають, щодо корисних копалин, повідомив Президент Володимир Зеленський, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Зеленський сказав, що важлива угода щодо корисних копалин, підписана Україною і США в середу, є взаємовигідною та дозволить Україні захистити майбутні інвестиції США, а також свою територію та людей.

Щодо елемента безпеки в угоді, Зеленський підкреслив важливість більш ефективної протиповітряної оборони, яка залишалася одним із головних запитів України до своїх союзників протягом трьох років повномасштабного вторгнення росії.

"І тому ми готові, щоб системи протиповітряної оборони були внеском (до фонду). Я сказав йому про кількість (систем, які нам потрібні) – він сказав мені, що вони будуть над цим працювати, (що) ці речі не безкоштовні", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Ідеться про так звану угоду про корисні копалини, яку 30 квітня підписали Україна та США.

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлії Свириденко уточнила, що Україна підписала угоду зі США про створення інвестиційного фонду відбудови, розповівши деталі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Політика
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$61.56
Bitcoin
$95,893.60
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,824.35