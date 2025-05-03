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Президент о ресурсном соглашении с США: Украина готова, чтобы ПВО была вкладом в фонд

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Украина готова, чтобы системы ПВО были вкладом в фонд, предусмотренный соглашением с США о полезных ископаемых. Зеленский подчеркнул, что соглашение позволит защитить инвестиции США и территорию Украины.

Президент о ресурсном соглашении с США: Украина готова, чтобы ПВО была вкладом в фонд

Украина готова, чтобы системы противовоздушной обороны были вкладом в фонд, предусмотренный соглашением Украины и США, как его называют, по полезным ископаемым, сообщил Президент Владимир Зеленский, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Зеленский сказал, что важное соглашение по полезным ископаемым, подписанное Украиной и США в среду, является взаимовыгодным и позволит Украине защитить будущие инвестиции США, а также свою территорию и людей.

Что касается элемента безопасности в соглашении, Зеленский подчеркнул важность более эффективной противовоздушной обороны, которая оставалась одним из главных запросов Украины к своим союзникам в течение трех лет полномасштабного вторжения россии.

"И поэтому мы готовы, чтобы системы противовоздушной обороны были вкладом (в фонд). Я сказал ему о количестве (систем, которые нам нужны) – он сказал мне, что они будут над этим работать, (что) эти вещи не бесплатны", - сообщил Зеленский.

Напомним

Речь идет о так называемом соглашении о полезных ископаемых, которое 30 апреля подписали Украина и США.

Первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко уточнила, что Украина подписала соглашение с США о создании инвестиционного фонда восстановления, рассказав детали.

Юлия Шрамко

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