Вражеские обстрелы столицы: обломки упали в нескольких районах, в КГВА сообщили о многочисленных пожарах
Киев • УНН
Ночью 4 мая Киев атаковали дроны, обломки упали в Оболонском, Шевченковском и Святошинском районах. Возникли пожары в жилом доме и частных домовладениях, горят авто.
Во время российского удара по Киеву зафиксировано падение обломков сбитых целей в нескольких районах столицы. Городские власти сообщили о многочисленных пожарах в жилом доме и частных домах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-каналы Киевской городской военной администрации (КГВА), начальника КГВА Тимура Ткаченко.
Детали
В ночь на 04 мая россия атаковала Киев ударными беспилотниками. В 00:43 городские власти обнародовали первые последствия вражеского обстрела.
В Оболонском районе предварительно зафиксировано падение обломков
По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, в Шевченковском и Святошинском районе также зафиксировано падение обломков вражеских дронов.
Также произошло возгорание на верхних этажах жилого дома
В 00:56 он проинформировал, что в Святошинском районе в результате падения обломков БпЛА пожар в трех частных домах.
Также, по словам Тимура Ткаченко, в Оболонском районе горит 7 автомобилей.
"Информация о пострадавших и повреждениях устанавливается", - отметил начальник КГВА.
Напомним
В Киеве прогремело несколько взрывов из-за вражеской воздушной атаки. Столица в ночь на 4 мая находится под ударом БпЛА. Городские власти сообщили о работе сил противовоздушной обороны.
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