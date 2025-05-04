Вражеские обстрелы столицы: обломки упали в нескольких районах, в КГВА сообщили о многочисленных пожарах

Во время российского удара по Киеву зафиксировано падение обломков сбитых целей в нескольких районах столицы. Городские власти сообщили о многочисленных пожарах в жилом доме и частных домах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-каналы Киевской городской военной администрации (КГВА), начальника КГВА Тимура Ткаченко.

Детали

В ночь на 04 мая россия атаковала Киев ударными беспилотниками. В 00:43 городские власти обнародовали первые последствия вражеского обстрела.

В Оболонском районе предварительно зафиксировано падение обломков - говорится в заметке КГВА.

По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, в Шевченковском и Святошинском районе также зафиксировано падение обломков вражеских дронов.

Также произошло возгорание на верхних этажах жилого дома - написал Тимур Ткаченко.

В 00:56 он проинформировал, что в Святошинском районе в результате падения обломков БпЛА пожар в трех частных домах.

Также, по словам Тимура Ткаченко, в Оболонском районе горит 7 автомобилей.

"Информация о пострадавших и повреждениях устанавливается", - отметил начальник КГВА.

Напомним

В Киеве прогремело несколько взрывов из-за вражеской воздушной атаки. Столица в ночь на 4 мая находится под ударом БпЛА. Городские власти сообщили о работе сил противовоздушной обороны.

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