Киев после удара дронов: возросло количество пострадавших, спасатели показали последствия (фото)

В Киеве успешно остановлены все пожары, возникшие из-за обстрела российскими ударными беспилотниками. Возгорания нанесли значительный ущерб различным районам столицы. В целом в результате вражеской атаки пострадали 7 человек, из которых 2 детей. Об этом информирует УНН со ссылкой на Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в г. Киеве.

4 мая, в результате атаки беспилотниками, в столице возникли разрушения и возгорания в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском - говорится в заметке ГСЧС.

Спасатели сообщили, что в Оболонском районе возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю. Частично разрушено перекрытие кровли. По другому адресу загорелось 7 автомобилей возле жилого дома.

Отмечается, что в Святошинском районе пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах. В Шевченковском районе загорелось дерево, повреждена электроопора и дорожное полотно под железнодорожным мостом.

В целом в результате атаки беспилотниками пострадали 7 человек, из которых 2 детей. Информация о пострадавших уточняется - уточнили спасатели.

"На местах работали 76 пожарных и 14 единиц пожарно-спасательной техники", - добавили в ГСЧС.

Напомним

Во время российского удара по Киеву в ночь на 04 мая зафиксировано падение обломков сбитых целей в нескольких районах столицы. Городские власти сообщили о многочисленных пожарах в жилом доме и частных домах.

Рада призвала мир усилить ПВО и использовать замороженные активы рф для Украины