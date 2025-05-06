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Шахед-136

У рф закрили аеропорти, у москві діє план "килим" через атаку дронів

Київ • УНН

 • 3656 перегляди

У низці міст росії закрили аеропорти, а в москві ввели план "килим". Мер москви заявив про атаку українських безпілотників, які нібито збито у підмосков'ї.

У рф закрили аеропорти, у москві діє план "килим" через атаку дронів

У низці міст рф закрили аеропорти. З москви вильоти пообіцяли, але з великими затримками. Водночас мер столиці росії заявив про "атаки українських безпілотників".

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

У рф заявляють про повітряну небезпеку. Аеропорти кількох російських міст призупинили польоти. Обмеження було введено після 16 години. У цьому контексті - аеропорт "жуковський" запровадив план "килим".

Мер москви сергій собянін повідомив, що ППО російської міноборони відбиває атаки дронів.  За даними тг-каналів, БПЛА начебто було збито у підмосков'ї - у наслених пунктах но́гінськ та щолково. Про це також у своєму телеграм-каналі заявив мер москви. 

Разом з тим у москві обіцяють, що вильоти будуть здійснюватися, але з великими затримками.

Також закрит простір над аеропортами таких міст, як нижній новгород, калуга, тамбова і ярославль. Про це повідомили в росавіації. Унаслідок цього "літаки роблять величезні гаки і відлітають на додаткові кола", пишуть місцеві ЗМІ.

Нагадаємо

У ніч на 6 травня москву атакували безпілотники, за словами мера міста, було відбито атаки. Уламки впали на каширському шосе.

Вночі росія атакувала Україну 136 БпЛА. Збито 54 дрони типу Shahed, 70 - локаційно втрачені. 

Ігор Тележніков

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