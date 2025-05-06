Над Україною збили 54 зі 136 ворожих дронів

рф уночі запустила по Україні 136 безпілотників, збито 54 дрони, 70 - не досягли цілей, повідомили у вівторок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 6 травня ворог атакував 136-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Приморськ - ТОТ Запорізької обл.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10.30 підтверджено збиття 54 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 70 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один БпЛА - у повітрі, бойова робота триває!