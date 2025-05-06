Над Україною збили 54 зі 136 ворожих дронів
Київ • УНН
Вночі росія атакувала Україну 136 БпЛА. Збито 54 дрони типу Shahed, 70 - локаційно втрачені. Постраждали Харківська, Одеська та Дніпропетровська області.
рф уночі запустила по Україні 136 безпілотників, збито 54 дрони, 70 - не досягли цілей, повідомили у вівторок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 6 травня ворог атакував 136-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Приморськ - ТОТ Запорізької обл.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 10.30 підтверджено збиття 54 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 70 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один БпЛА - у повітрі, бойова робота триває!
Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Харківщина, Одещина та Дніпропетровщина.
Нічна атака рф дронами на Харків та Одещину: показали нові кадри наслідків06.05.25, 09:54 • 1084 перегляди