Над Украиной сбили 54 из 136 вражеских дронов

РФ ночью запустила по Украине 136 беспилотников, сбито 54 дрона, 70 - не достигли целей, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

По данным ПС ВСУ, в ночь на 6 мая враг атаковал 136-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Приморск - ВОТ Запорожской обл.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие 54 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 70 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий). Один БпЛА - в воздухе, боевая работа продолжается!