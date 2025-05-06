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Над Украиной сбили 54 из 136 вражеских дронов

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Ночью россия атаковала Украину 136 БПЛА. Сбито 54 дрона типа Shahed, 70 - локационно потеряны. Пострадали Харьковская, Одесская и Днепропетровская области.

Над Украиной сбили 54 из 136 вражеских дронов

РФ ночью запустила по Украине 136 беспилотников, сбито 54 дрона, 70 - не достигли целей, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ПС ВСУ, в ночь на 6 мая враг атаковал 136-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Приморск - ВОТ Запорожской обл.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие 54 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 70 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий). Один БпЛА - в воздухе, боевая работа продолжается!

- сообщили в Воздушных силах в соцсетях.

В результате вражеской атаки, как указано, пострадали Харьковщина, Одесщина и Днепропетровщина.

Ночная атака рф дронами на Харьков и Одесскую область: показали новые кадры последствий06.05.25, 09:54 • 1052 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Днепропетровская область
Военно-воздушные силы Украины
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