Над Украиной сбили 54 из 136 вражеских дронов
Киев • УНН
Ночью россия атаковала Украину 136 БПЛА. Сбито 54 дрона типа Shahed, 70 - локационно потеряны. Пострадали Харьковская, Одесская и Днепропетровская области.
РФ ночью запустила по Украине 136 беспилотников, сбито 54 дрона, 70 - не достигли целей, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным ПС ВСУ, в ночь на 6 мая враг атаковал 136-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Приморск - ВОТ Запорожской обл.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие 54 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 70 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий). Один БпЛА - в воздухе, боевая работа продолжается!
В результате вражеской атаки, как указано, пострадали Харьковщина, Одесщина и Днепропетровщина.
Ночная атака рф дронами на Харьков и Одесскую область: показали новые кадры последствий06.05.25, 09:54 • 1052 просмотра