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Ночная атака рф дронами на Харьков и Одесскую область: показали новые кадры последствий

Киев • УНН

 • 558 просмотра

В результате ночной атаки дронов на Харьков и Одесский район есть разрушения. В Одесском районе погиб мужчина, еще один пострадал. В Харькове повреждены рынок, гостиница и жилые дома, есть раненые.

Ночная атака рф дронами на Харьков и Одесскую область: показали новые кадры последствий

Из-за ночной атаки российских войск дронами на Харьков и Одесский район есть разрушения, погибший и пострадавшие, сообщили Офис Генпрокурора и ГСЧС, показав последствия удара рф, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, 5 мая поздно вечером вооруженные силы рф атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударами были объекты гражданской инфраструктуры.

В результате вражеской атаки в Одесском районе погиб 29-летний местный житель - мужчина получил смертельные термические ожоги из-за повреждения линии электропередач. Еще один пострадавший, 19-летний парень, был госпитализирован с отравлением продуктами горения.

Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение, складские помещения частного предприятия, автомобили.

Позже, 6 мая, ориентировочно с 3 часов ночи, по данным прокуратуры, вооруженные силы рф осуществили массированную атаку беспилотниками по Харькову. Под ударами были четыре района областного центра.

В Холодногорском районе повреждены жилые дома и четыре автомобиля. Пострадали четверо мирных жителей - трое мужчин в возрасте 44, 59, 71 год и 52-летняя женщина получили острую реакцию на стресс, им всем оказана помощь на месте.

В Киевском районе - попадание по крупнейшему рынку в городе. Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, на крупнейшем рынке города - "Барабашово" - вспыхнул пожар. Полностью уничтожено около 20 торговых павильонов, еще почти 80 - повреждены.

Другое попадание, по данным прокуратуры, - по территории гостинично-ресторанного комплекса, горели помещения и сооружения заведения. Кроме того, повреждены остекление и фасад жилого дома.

В Индустриальном районе горел автомобиль, в Шевченковском районе - повреждения получило нежилое здание.

Предварительно установлено, что враг применил более 15 БпЛА, отметили в прокуратуре.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в течение минувших суток вражеским ударам подвергся не только Харьков, но и пять населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали 11 человек, среди которых четверо - в Харькове. Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 8 КАБ; 7 fpv-дронов; 20 БпЛА типа "Герань-2".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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