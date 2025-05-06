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Нічна атака рф дронами на Харків та Одещину: показали нові кадри наслідків

Київ • УНН

 • 1022 перегляди

Внаслідок нічної атаки дронів на Харків та Одеський район є руйнування. В Одеському районі загинув чоловік, ще один постраждав. У Харкові пошкоджено ринок, готель та житлові будинки, є поранені.

Нічна атака рф дронами на Харків та Одещину: показали нові кадри наслідків

Через нічну атаку російських військ дронами на Харків та Одеський район є руйнування, загиблий та постраждалі, повідомили Офіс Генпрокурора та ДСНС, показавши наслідки удару рф, пише УНН.

Деталі

За даними прокуратури, 5 травня пізно ввечері збройні сили рф атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ударами були об’єкти цивільної інфраструктури.

Внаслідок ворожої атаки в Одеському районі загинув 29-річний місцевий житель - чоловік отримав смертельні термічні опіки через пошкодження лінії електропередач. Ще один постраждалий, 19-річний хлопець, був госпіталізований із отруєнням продуктами горіння.

Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, навчальний заклад, складські приміщення приватного підприємства, автомобілі.

Пізніше, 6 травня, орієнтовно з 3 години ночі, за даними прокуратури, збройні сили рф здійснили масовану атаку безпілотниками по Харкову. Під ударами були чотири райони обласного центру.

У Холодногірському районі пошкоджено житлові будинки та чотири автомобілі. Постраждали четверо мирних жителів - троє чоловіків віком 44, 59, 71 рік та 52-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес, їм усім надано допомогу на місці.

У Київському районі - влучання по найбільшому ринку в місті. Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, на найбільшому ринку міста - "Барабашово" - спалахнула пожежа. Повністю знищено близько 20 торговельних павільйонів, ще майже 80 - пошкоджено.

Інше влучання, за даними прокуратури, - по території готельно-ресторанного комплексу, горіли приміщення та споруди закладу. Окрім того, пошкоджено скління та фасад житлового будинку.

В Індустріальному районі горів автомобіль, у Шевченківському районі - пошкоджень зазнала нежитлова будівля.

Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 15 БпЛА, зазначили у прокуратурі.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнав не лише Харків, але й пʼять населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей, серед з яких четверо - в Харкові. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 8 КАБ; 7 fpv-дронів; 20 БпЛА типу "Герань-2".

Юлія Шрамко

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