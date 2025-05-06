В рф закрыли аэропорты, в москве действует план "ковер" из-за атаки дронов
Киев • УНН
В ряде городов россии закрыли аэропорты, а в москве ввели план "Ковер". Мэр москвы заявил об атаке украинских беспилотников, которые якобы сбиты в Подмосковье.
В ряде городов рф закрыли аэропорты. Из москвы вылеты пообещали, но с большими задержками. В то же время мэр столицы россии заявил об "атаках украинских беспилотников".
Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В рф заявляют о воздушной опасности. Аэропорты нескольких российских городов приостановили полеты. Ограничение было введено после 16 часов. В этом контексте - аэропорт "жуковский" ввел план "ковер".
Мэр москвы сергей собянин сообщил, что ПВО российской минобороны отбивает атаки дронов. По данным тг-каналов, БПЛА вроде бы был сбит в подмосковье - в населенных пунктах но́гинск и щелково. Об этом также в своем телеграм-канале заявил мэр москвы.
Вместе с тем в москве обещают, что вылеты будут осуществляться, но с большими задержками.
Также закрыто пространство над аэропортами таких городов, как нижний новгород, калуга, тамбова и ярославль. Об этом сообщили в росавиации. В результате этого "самолеты делают огромные крюки и улетают на дополнительные круги", пишут местные СМИ.
Напомним
В ночь на 6 мая москву атаковали беспилотники, по словам мэра города, были отбиты атаки. Обломки упали на каширском шоссе.
Ночью россия атаковала Украину 136 БпЛА. Сбито 54 дрона типа Shahed, 70 - локационно потеряны.