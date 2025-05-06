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В рф закрыли аэропорты, в москве действует план "ковер" из-за атаки дронов

Киев • УНН

 • 2182 просмотра

В ряде городов россии закрыли аэропорты, а в москве ввели план "Ковер". Мэр москвы заявил об атаке украинских беспилотников, которые якобы сбиты в Подмосковье.

В рф закрыли аэропорты, в москве действует план "ковер" из-за атаки дронов

В ряде городов рф закрыли аэропорты. Из москвы вылеты пообещали, но с большими задержками. В то же время мэр столицы россии заявил об "атаках украинских беспилотников".

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В рф заявляют о воздушной опасности. Аэропорты нескольких российских городов приостановили полеты. Ограничение было введено после 16 часов. В этом контексте - аэропорт "жуковский" ввел план "ковер".

Мэр москвы сергей собянин сообщил, что ПВО российской минобороны отбивает атаки дронов.  По данным тг-каналов, БПЛА вроде бы был сбит в подмосковье - в населенных пунктах но́гинск и щелково. Об этом также в своем телеграм-канале заявил мэр москвы.

Вместе с тем в москве обещают, что вылеты будут осуществляться, но с большими задержками.

Также закрыто пространство над аэропортами таких городов, как нижний новгород, калуга, тамбова и ярославль. Об этом сообщили в росавиации. В результате этого "самолеты делают огромные крюки и улетают на дополнительные круги", пишут местные СМИ.

Напомним

В ночь на 6 мая москву атаковали беспилотники, по словам мэра города, были отбиты атаки. Обломки упали на каширском шоссе.

Ночью россия атаковала Украину 136 БпЛА. Сбито 54 дрона типа Shahed, 70 - локационно потеряны. 

Игорь Тележников

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