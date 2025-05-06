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Безпілотний літальний апарат

Вночі москву атакували безпілотники: що відомо про наслідки

Київ • УНН

 • 156 перегляди

У ніч на 6 травня москву атакували безпілотники, за словами мера міста, було відбито атаки. Уламки впали на каширському шосе.

Вночі москву атакували безпілотники: що відомо про наслідки

Столиця росії москва в ніч на вівторок, 6 травня, опинилась під ударом безпілотників. Про це повідомляє УНН із посиланням на мера москви сергія собяніна.

Деталі

О 1:16 за київським часом він повідомив, що силами ППО міноборони рф було відбито атаку п'яти безпілотників, які летіли на москву.

На місці падіння уламків одного з безпілотників на каширському шосе працюють екстрені служби. Вживаються всіх необхідні заходи. Серйозних ушкоджень та постраждалих, за попередньою інформацією, немає

- написав собянін.

Пізніше він повідомив про знищення ще одного БпЛА, а згодом (о 2:17 за Києвом) - про те, що "силами ППО міноборони знищено ще десять безпілотників, які летіли на москву з різних напрямків".

За його даними, на місці падіння уламків "руйнувань та постраждалих немає".

Нагадаємо

Вночі 3 травня в окупованому Криму та кількох регіонах рф було чутно вибухи. Гучно було у краснодарському краї та ростовській області.

Раніше Крим опинився під масованою атакою дронів. Зокрема, звуки вибухів лунали у Сімферополі, Севастополі та Гвардійському. Крім того, у Севастополі під ударом опинився аеродром Кача.  

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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