Вночі москву атакували безпілотники: що відомо про наслідки
Київ • УНН
У ніч на 6 травня москву атакували безпілотники, за словами мера міста, було відбито атаки. Уламки впали на каширському шосе.
Столиця росії москва в ніч на вівторок, 6 травня, опинилась під ударом безпілотників. Про це повідомляє УНН із посиланням на мера москви сергія собяніна.
Деталі
О 1:16 за київським часом він повідомив, що силами ППО міноборони рф було відбито атаку п'яти безпілотників, які летіли на москву.
На місці падіння уламків одного з безпілотників на каширському шосе працюють екстрені служби. Вживаються всіх необхідні заходи. Серйозних ушкоджень та постраждалих, за попередньою інформацією, немає
Пізніше він повідомив про знищення ще одного БпЛА, а згодом (о 2:17 за Києвом) - про те, що "силами ППО міноборони знищено ще десять безпілотників, які летіли на москву з різних напрямків".
За його даними, на місці падіння уламків "руйнувань та постраждалих немає".
Нагадаємо
Вночі 3 травня в окупованому Криму та кількох регіонах рф було чутно вибухи. Гучно було у краснодарському краї та ростовській області.
Раніше Крим опинився під масованою атакою дронів. Зокрема, звуки вибухів лунали у Сімферополі, Севастополі та Гвардійському. Крім того, у Севастополі під ударом опинився аеродром Кача.