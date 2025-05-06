Ночью москву атаковали беспилотники: что известно о последствиях
Киев • УНН
В ночь на 6 мая москву атаковали беспилотники, по словам мэра города, были отбиты атаки. Обломки упали на каширском шоссе.
Столица россии москва в ночь на вторник, 6 мая, оказалась под ударом беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра москвы сергея собянина.
Детали
В 1:16 по киевскому времени он сообщил, что силами ПВО минобороны рф была отбита атака пяти беспилотников, летевших на москву.
На месте падения обломков одного из беспилотников на каширском шоссе работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет
Позже он сообщил об уничтожении еще одного БпЛА, а затем (в 2:17 по Киевскому времени) - о том, что "силами ПВО минобороны уничтожено еще десять беспилотников, летевших на москву с разных направлений".
По его данным, на месте падения обломков "разрушений и пострадавших нет".
Напомним
Ночью 3 мая в оккупированном Крыму и нескольких регионах рф было слышно взрывы. Громко было в краснодарском крае и ростовской области.
Ранее Крым оказался под массированной атакой дронов. В частности, звуки взрывов раздавались в Симферополе, Севастополе и Гвардейском. Кроме того, в Севастополе под ударом оказался аэродром Кача.