Ночью москву атаковали беспилотники: что известно о последствиях

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Миссия остаться. Эксперт объяснил, почему Дума прибегает к манипуляциям по законопроекту о реформе АРМА
Эксклюзив
5 мая, 14:12 • 29616 просмотра

Миссия остаться. Эксперт объяснил, почему Дума прибегает к манипуляциям по законопроекту о реформе АРМА

5 мая, 08:41 • 107213 просмотра

Курская операция достигла большинства поставленных целей - Сырский

Эксклюзив
5 мая, 06:29 • 165083 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ

Эксклюзив
5 мая, 06:08 • 168784 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая

3 мая, 09:33 • 173424 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 189089 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 233295 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 113617 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 106818 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 104953 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+9°
3м/с
76%
749 мм
Популярные новости

В Париже рыбак поймал в Сене огромного двухметрового сома

5 мая, 14:23 • 8772 просмотра

Тяжелобольной кадыров переформатирует власть в чечне и ищет себе преемника - СМИ

5 мая, 15:25 • 18100 просмотра

В Полтавской области в трагическом ДТП погибли патрульный и сотрудник ТЦК: что известно

5 мая, 15:36 • 19993 просмотра

Во Львове ветерана войны унизили в банке из-за обслуживания вне очереди: детали инцидента

5 мая, 16:26 • 16596 просмотра

Украинцы массово покупают квартиры в Польше: их поощряет 2% кредит

5 мая, 17:40 • 9470 просмотра
публикации

Наука, которая кормит Украину: как развитие украинского животноводства обеспечивает продовольственную безопасность государства?

5 мая, 13:53 • 67949 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ
Эксклюзив

5 мая, 06:29 • 165083 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая
Эксклюзив

5 мая, 06:08 • 168784 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 233295 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 103583 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Роберт Фицо

Папа Франциск

Фридрих Мерц

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Германия

Донецкая область

Реклама
УНН Lite

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

20:19 • 1718 просмотра

Шон Пенн: Трамп, как "ревнивый убийца", может уничтожить мир из-за собственных амбиций

5 мая, 08:45 • 74126 просмотра

Леди Гага обратилась к фанатам после попытки теракта на самом масштабном концерте певицы в Рио-де-Жанейро

5 мая, 08:03 • 73084 просмотра

"Громовержцы" от Marvel начали летний сезон проката с $162 млн сборов в мире

5 мая, 07:50 • 79361 просмотра

Два миллиона человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии

4 мая, 16:24 • 37013 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

Сухой Су-30

Saab JAS 39 Gripen

F-16 Fighting Falcon

Dassault Rafale

Ночью москву атаковали беспилотники: что известно о последствиях

Киев • УНН

 • 138 просмотра

В ночь на 6 мая москву атаковали беспилотники, по словам мэра города, были отбиты атаки. Обломки упали на каширском шоссе.

Ночью москву атаковали беспилотники: что известно о последствиях

Столица россии москва в ночь на вторник, 6 мая, оказалась под ударом беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра москвы сергея собянина.

Детали

В 1:16 по киевскому времени он сообщил, что силами ПВО минобороны рф была отбита атака пяти беспилотников, летевших на москву.

На месте падения обломков одного из беспилотников на каширском шоссе работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет

- написал собянин.

Позже он сообщил об уничтожении еще одного БпЛА, а затем (в 2:17 по Киевскому времени) - о том, что "силами ПВО минобороны уничтожено еще десять беспилотников, летевших на москву с разных направлений".

По его данным, на месте падения обломков "разрушений и пострадавших нет".

Напомним

Ночью 3 мая в оккупированном Крыму и нескольких регионах рф было слышно взрывы. Громко было в краснодарском крае и ростовской области.

Ранее Крым оказался под массированной атакой дронов. В частности, звуки взрывов раздавались в Симферополе, Севастополе и Гвардейском. Кроме того, в Севастополе под ударом оказался аэродром Кача.  

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Brent
$60.25
Bitcoin
$94,745.90
S&P 500
$5,675.17
Tesla
$281.41
Газ TTF
$32.93
Золото
$3,342.67
Ethereum
$1,820.34