Крим під масованою атакою дронів: вибухи в Севастополі та Сімферополі
Київ • УНН
У Криму пролунали вибухи в кількох містах, зокрема, в Севастополі, де під ударом опинився аеродром Кача. Окупанти посилили війська біля Кримського мосту.
Крим перебуває під масованою атакою дронів. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві ресурси.
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Зокрема, звуки вибухів лунали у Сімферополі, Севастополі та Гвардійському. Крім того, у Севастополі під ударом опинився аеродром Кача.
Тим часом партизанський рух АТЕШ повідомив, що у Севастополі було зафіксовано проліт гелікоптерів над містом у північно-західному напрямку.
Мабуть, для боротьби з українськими БЕК (безекіпажними катерами - ред.). З боку Качі чути постійні вибухи
Інформації від окупаційної влади Криму та Севастополя наразі немає.
Нагадаємо
Напередодні у Криму окупанти посили військові підрозділи поблизу Кримського мосту та привели їх у повно бойову готовність, передбачаючи можливу атаку. Паралельно росіяни збільшили кількість військових навчань та стрільб на півострові.
росія використовує Крим для запуску ракет, щоб скоротити час польоту - речник ВМС 01.05.25, 09:50 • 7946 переглядiв