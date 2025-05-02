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Крим під масованою атакою дронів: вибухи в Севастополі та Сімферополі

Київ • УНН

 • 68 перегляди

У Криму пролунали вибухи в кількох містах, зокрема, в Севастополі, де під ударом опинився аеродром Кача. Окупанти посилили війська біля Кримського мосту.

Крим під масованою атакою дронів: вибухи в Севастополі та Сімферополі

Крим перебуває під масованою атакою дронів. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві ресурси.

Деталі

Зокрема, звуки вибухів лунали у Сімферополі, Севастополі та Гвардійському. Крім того, у Севастополі під ударом опинився аеродром Кача.

Тим часом партизанський рух АТЕШ повідомив, що у Севастополі було зафіксовано проліт гелікоптерів над містом у північно-західному напрямку.

Мабуть, для боротьби з українськими БЕК (безекіпажними катерами - ред.). З боку Качі чути постійні вибухи

- йдеться у повідомленні.

Інформації від окупаційної влади Криму та Севастополя наразі немає.

Нагадаємо

Напередодні у Криму окупанти посили військові підрозділи поблизу Кримського мосту та привели їх у повно бойову готовність, передбачаючи можливу атаку. Паралельно росіяни збільшили кількість військових навчань та стрільб на півострові.

росія використовує Крим для запуску ракет, щоб скоротити час польоту - речник ВМС 01.05.25, 09:50 • 7946 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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