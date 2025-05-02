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Крым под массированной атакой дронов: взрывы в Севастополе и Симферополе

Киев • УНН

 • 68 просмотра

В Крыму прогремели взрывы в нескольких городах, в частности, в Севастополе, где под ударом оказался аэродром Кача. Оккупанты усилили войска возле Крымского моста.

Крым под массированной атакой дронов: взрывы в Севастополе и Симферополе

Крым находится под массированной атакой дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные ресурсы.

Детали

В частности, звуки взрывов раздавались в Симферополе, Севастополе и Гвардейском. Кроме того, в Севастополе под ударом оказался аэродром Кача.

Тем временем партизанское движение АТЕШ сообщило, что в Севастополе был зафиксирован пролет вертолетов над городом в северо-западном направлении.

По-видимому, для борьбы с украинскими БЭК (безэкипажными катерами - ред.). Со стороны Качи слышны постоянные взрывы

- говорится в сообщении.

Информации от оккупационных властей Крыма и Севастополя пока нет.

Напомним

Накануне в Крыму оккупанты усилили военные подразделения вблизи Крымского моста и привели их в полную боевую готовность, предвидя возможную атаку. Параллельно россияне увеличили количество военных учений и стрельб на полуострове.

россия использует Крым для запуска ракет, чтобы сократить время полета - представитель ВМС01.05.25, 09:50 • 7946 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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