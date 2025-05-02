Крым под массированной атакой дронов: взрывы в Севастополе и Симферополе
Киев • УНН
В Крыму прогремели взрывы в нескольких городах, в частности, в Севастополе, где под ударом оказался аэродром Кача. Оккупанты усилили войска возле Крымского моста.
Крым находится под массированной атакой дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные ресурсы.
Детали
В частности, звуки взрывов раздавались в Симферополе, Севастополе и Гвардейском. Кроме того, в Севастополе под ударом оказался аэродром Кача.
Тем временем партизанское движение АТЕШ сообщило, что в Севастополе был зафиксирован пролет вертолетов над городом в северо-западном направлении.
По-видимому, для борьбы с украинскими БЭК (безэкипажными катерами - ред.). Со стороны Качи слышны постоянные взрывы
Информации от оккупационных властей Крыма и Севастополя пока нет.
Напомним
Накануне в Крыму оккупанты усилили военные подразделения вблизи Крымского моста и привели их в полную боевую готовность, предвидя возможную атаку. Параллельно россияне увеличили количество военных учений и стрельб на полуострове.
россия использует Крым для запуска ракет, чтобы сократить время полета - представитель ВМС01.05.25, 09:50 • 7946 просмотров