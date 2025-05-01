россия использует Крым для запуска ракет, чтобы сократить время полета - представитель ВМС

$41.560.18
47.280.11
ukenru
Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая
04:00 • 54596 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

30 апреля, 21:58 • 47700 просмотра

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально

30 апреля, 15:17 • 78807 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 164066 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

30 апреля, 08:44 • 196838 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Эксклюзив
30 апреля, 08:43 • 294441 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства

Эксклюзив
30 апреля, 06:47 • 129242 просмотра

С мая бензин в Украине должны продавать со спиртом: как это отразится на автомобилях и стоимости топлива

Эксклюзив
29 апреля, 15:28 • 251180 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
29 апреля, 15:14 • 174566 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

29 апреля, 15:11 • 120946 просмотра

Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+17°
4м/с
41%
750 мм
Популярные новости

Соглашение между Вашингтоном и Киевом: появилась реакция министра финансов США

30 апреля, 22:21 • 39278 просмотра

Ночная атака дронов на Одессу: стали известны подробности

30 апреля, 22:33 • 42763 просмотра

Инвестиционное соглашение между Украиной и США: Свириденко рассказала об основных положениях документа

30 апреля, 23:12 • 37959 просмотра

песков призвал россиян гордиться пропагандистами, воюющими против Украины в инфопространстве

30 апреля, 23:45 • 40109 просмотра

Потери врага: за сутки защитники Украины уничтожили более 1230 оккупантов и 45 артсистем

04:59 • 25386 просмотра
публикации

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

04:00 • 54596 просмотра

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

30 апреля, 15:42 • 101559 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

30 апреля, 13:19 • 145096 просмотра

Законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов подвергся сокрушительной критике научно-экспертного управления Рады

30 апреля, 10:55 • 178047 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства
Эксклюзив

30 апреля, 08:43 • 294441 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Юлия Свириденко

Скотт Бессент

Денис Шмыгаль

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Франция

Одесса

Харьков

Реклама
УНН Lite

50-летний Леонардо Ди Каприо ошеломил поклонников внезапным похудением: фото

30 апреля, 13:52 • 44521 просмотра

Кэти Перри почувствовала себя "избитой" из-за неприятия социумом её космического путешествия

30 апреля, 12:48 • 51726 просмотра

Сара Геллар показала великий гардероб, как у Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе"

30 апреля, 12:27 • 43537 просмотра

Запланированный сериал "Эйнштейн" отложили на год

30 апреля, 09:14 • 94179 просмотра

Фильмы ужасов - главные кассовые хиты 2024 года: рейтинг Deadline

30 апреля, 08:15 • 142647 просмотра
Актуальное

YouTube

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

SpaceX Dragon

россия использует Крым для запуска ракет, чтобы сократить время полета - представитель ВМС

Киев • УНН

 • 3230 просмотра

россия использует оккупированный Крым как пусковую площадку для ракет, чтобы сократить время их полета. Крым будет использоваться оккупантами, пока он не будет освобожден.

россия использует Крым для запуска ракет, чтобы сократить время полета - представитель ВМС

российские захватчики используют Крым как пусковую площадку, чтобы сократить время полета ракеты и таким образом уменьшить возможность реакции со стороны украинских противовоздушных сил. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, пишет УНН.

россия использует временно оккупированный Крым как площадку для запуска ракет типа "Искандер-М". Используют его периодически и таким образом они пытаются сократить расстояние, полетное время, чтобы уменьшить возможность реакции за счет того, что дистанция невелика

- пояснил Плетенчук.

Спикер ВМС также отметил, что Крым будет использоваться оккупантами как пусковая площадка, пока не будет освобожден. Курортный сезон россиян никогда не интересовал.

Пока эти территории не будут освобождены, то именно таким образом они будут использоваться. Курортный сезон россиян никогда не интересовал. Сезон сезоном, а использовать Крым в военных целях так называемая российская федерация не прекращает

- отметил спикер.

Спикер отметил, что сейчас вражеских кораблей в Черном море нет. Ситуация остается стабильной.

"В самом море корабли пока отсутствуют и в этом смысле ситуация остается стабильной", - отметил Плетенчук.

Дополнение

В Воздушных силах сообщили, что россия этой ночью запустила по Украине 5 баллистических ракет и 170 беспилотников. Силами ПВО было сбито 74 дрона, 68 - не достигли целей.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Война
9К720 Искандер
Крым
Украина
Brent
$60.74
Bitcoin
$94,912.10
S&P 500
$5,513.39
Tesla
$278.63
Газ TTF
$32.32
Золото
$3,243.89
Ethereum
$1,806.57