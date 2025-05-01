россия использует Крым для запуска ракет, чтобы сократить время полета - представитель ВМС
Киев • УНН
россия использует оккупированный Крым как пусковую площадку для ракет, чтобы сократить время их полета. Крым будет использоваться оккупантами, пока он не будет освобожден.
российские захватчики используют Крым как пусковую площадку, чтобы сократить время полета ракеты и таким образом уменьшить возможность реакции со стороны украинских противовоздушных сил. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, пишет УНН.
россия использует временно оккупированный Крым как площадку для запуска ракет типа "Искандер-М". Используют его периодически и таким образом они пытаются сократить расстояние, полетное время, чтобы уменьшить возможность реакции за счет того, что дистанция невелика
Спикер ВМС также отметил, что Крым будет использоваться оккупантами как пусковая площадка, пока не будет освобожден. Курортный сезон россиян никогда не интересовал.
Пока эти территории не будут освобождены, то именно таким образом они будут использоваться. Курортный сезон россиян никогда не интересовал. Сезон сезоном, а использовать Крым в военных целях так называемая российская федерация не прекращает
Спикер отметил, что сейчас вражеских кораблей в Черном море нет. Ситуация остается стабильной.
"В самом море корабли пока отсутствуют и в этом смысле ситуация остается стабильной", - отметил Плетенчук.
Дополнение
В Воздушных силах сообщили, что россия этой ночью запустила по Украине 5 баллистических ракет и 170 беспилотников. Силами ПВО было сбито 74 дрона, 68 - не достигли целей.