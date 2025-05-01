рф атакувала Україну 5 балістичними "Іскандерами" та 170 безпілотниками: збито 74 дрони

росія вночі запустила по Україні 5 балістичних ракет та 170 безпілотників, збито 74 дрони, 68 - не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 1 травня ворог атакував 5-ма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Криму, 170-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 74 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

68 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина", - ідеться у повідомленні.

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