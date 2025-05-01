Атака рф на Одесу: загинув залізничник, є пошкодження на залізниці
Київ • УНН
Вночі російські війська обстріляли Одеську область, внаслідок чого загинув залізничник. Пошкоджено колії, контактну мережу та вагони, але пасажирські поїзди курсують за графіком.
Внаслідок нічного удару російських військ по Одеській області загинув залізничник, пошкоджено колії, контактну мережу та вагони. Пасажирські поїзди курсують за графіком, вантажні - альтернативним маршрутом. Про це повідомили у четвер в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.
Деталі
"Одещина та залізнична інфраструктура регіону цієї ночі перебувала під ворожим обстрілом", - вказали в УЗ у Telegram.
Як зазначається, на робочих місцях обійшлось без жертв.
Ворожа атака на Одесу забрала життя залізничника у його власному домі. Одну з ділянок пошкоджено: постраждали колії, контактна мережа та три вантажні вагони
При цьому, за даними УЗ, "пасажирські поїзди курсують за графіком".
"Залізничники проводять оперативні відновлювальні роботи, щоб вантажні поїзди курсували до портів без перешкод. Наразі вони прямують альтернативним маршрутом", - зазначили в компанії.
Доповнення
За даними ДСНС України, через масштабну російську атаку на Одесу є загиблі й постраждалі. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі.
На жаль, загинуло двоє людей, за попередньою інформацією ще 15 осіб травмовані
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У місцях влучань, як вказано, спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували.
В одній з багатоповерхівок рятувальники, разом зі службами взаємодії, евакуювали понад 200 осіб.
Від ДСНС розгорнуто пункт незламності. На місцях працювали психологи ДСНС та Національної поліції.