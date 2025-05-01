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Атака рф на Одесу: загинув залізничник, є пошкодження на залізниці

Київ • УНН

 • 5518 перегляди

Вночі російські війська обстріляли Одеську область, внаслідок чого загинув залізничник. Пошкоджено колії, контактну мережу та вагони, але пасажирські поїзди курсують за графіком.

Атака рф на Одесу: загинув залізничник, є пошкодження на залізниці

Внаслідок нічного удару російських військ по Одеській області загинув залізничник, пошкоджено колії, контактну мережу та вагони. Пасажирські поїзди курсують за графіком, вантажні - альтернативним маршрутом. Про це повідомили у четвер в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.

Деталі

"Одещина та залізнична інфраструктура регіону цієї ночі перебувала під ворожим обстрілом", - вказали в УЗ у Telegram.

Як зазначається, на робочих місцях обійшлось без жертв.

Ворожа атака на Одесу забрала життя залізничника у його власному домі. Одну з ділянок пошкоджено: постраждали колії, контактна мережа та три вантажні вагони

- повідомили в компанії.

При цьому, за даними УЗ, "пасажирські поїзди курсують за графіком".

"Залізничники проводять оперативні відновлювальні роботи, щоб вантажні поїзди курсували до портів без перешкод. Наразі вони прямують альтернативним маршрутом", - зазначили в компанії.

Доповнення

За даними ДСНС України, через масштабну російську атаку на Одесу є загиблі й постраждалі. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі.

На жаль, загинуло двоє людей, за попередньою інформацією ще 15 осіб травмовані

- повідомили в ДСНС у Telegram.

Удар дронів по Одесі: двоє загиблих, пʼятеро поранених, руйнування будівель01.05.25, 03:20 • 7108 переглядiв

У місцях влучань, як вказано, спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували.

В одній з багатоповерхівок рятувальники, разом зі службами взаємодії, евакуювали понад 200 осіб.

Від ДСНС розгорнуто пункт незламності. На місцях працювали психологи ДСНС та Національної поліції.

Юлія Шрамко

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