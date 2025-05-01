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Атака рф на Одессу: погиб железнодорожник, есть повреждения на железной дороге

Киев • УНН

 • 2572 просмотра

Ночью российские войска обстреляли Одесскую область, в результате чего погиб железнодорожник. Повреждены пути, контактная сеть и вагоны, но пассажирские поезда курсируют по графику.

Атака рф на Одессу: погиб железнодорожник, есть повреждения на железной дороге

В результате ночного удара российских войск по Одесской области погиб железнодорожник, повреждены пути, контактная сеть и вагоны. Пассажирские поезда курсируют по графику, грузовые - альтернативным маршрутом. Об этом сообщили в четверг в АО "Укрзализныця", пишет УНН.

Детали

"Одесская область и железнодорожная инфраструктура региона этой ночью находилась под вражеским обстрелом", - указали в УЗ в Telegram.

Как отмечается, на рабочих местах обошлось без жертв.

Вражеская атака на Одессу унесла жизнь железнодорожника в его собственном доме. Один из участков поврежден: пострадали пути, контактная сеть и три грузовых вагона

- сообщили в компании.

При этом, по данным УЗ, "пассажирские поезда курсируют по графику".

"Железнодорожники проводят оперативные восстановительные работы, чтобы грузовые поезда курсировали в порты без помех. Сейчас они направляются по альтернативному маршруту", - указали в компании.

Дополнение

По данным ГСЧС Украины, из-за масштабной российской атаки на Одессу есть погибшие и пострадавшие. Повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили.

К сожалению, погибло два человека, по предварительной информации еще 15 человек травмированы

- сообщили в ГСЧС в Telegram.

Удар дронов по Одессе: двое погибших, пятеро раненых, разрушение зданий01.05.25, 03:20 • 6720 просмотров

В местах попаданий, как указано, вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали.

В одной из многоэтажек спасатели, вместе со службами взаимодействия, эвакуировали более 200 человек.

От ГСЧС развернут пункт несокрушимости. На местах работали психологи ГСЧС и Национальной полиции.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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