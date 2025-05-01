Удар дронов по Одессе: двое погибших, пятеро раненых, разрушение зданий
Киев • УНН
Ночью россияне атаковали Одессу дронами, в результате чего погибли два человека, пятеро ранены. Повреждены многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и автомобили.
В результате ночной дроновой атаки россиян по Одессе погибли два человека, еще пятеро травмированы. Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, информирует УНН.
Детали
Также, по его словам, из-за вражеской атаки повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили.
В некоторых местах вспыхнули пожары, которые ликвидируют наши спасатели. ... Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь
Он добавил, что ликвидация последствий удара продолжается. На местах разворачиваются палатки для дополнительной помощи.
Напомним
В ночь на четверг, 1 мая, Одесса оказалась под массированной атакой вражеских дронов. Местные паблики сообщили, что в Одессе вражеский БпЛА попал в многоэтажку. Также в мониторинговых группах говорили о работе ПВО из-за вражеской атаки "Шахедов". Местные жители сообщили о по меньшей мере 10 взрывах в городе.
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