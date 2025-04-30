В Харькове вражеский беспилотник попал в АЗС, возник пожар
Киев • УНН
Вечером 30 апреля Харьков был атакован вражеским БПЛА, который попал в АЗС на границе Киевского и Салтовского районов. На месте возник пожар, информация о пострадавших уточняется.
В Харькове поздно вечером в среду, 30 апреля, произошел взрыв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение городского головы Харькова Игоря Терехова.
Детали
По его словам, город атаковал вражеский беспилотник.
Имеем попадание вражеского БПЛА - предварительно - "Молнии" на границе Киевского и Салтовского районов. На месте попадания пожар. Информация о пострадавших уточняется
Позже он рассказал, что по уточненной информации попадание произошло в АЗС в Киевском районе Харькова.
Напомним
В результате атаки российских БПЛА на Харьков в ночь на 30 апреля возросло количество пострадавших до 47, среди них есть дети. Повреждены многие здания и автомобили в разных районах города.
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