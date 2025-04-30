Харьковская область: россияне утром атаковали дронами Пивденное, среди 9 пострадавших есть дети
Киев • УНН
Вражеские войска ударили дронами по жилой застройке города Пивденное в Харьковской области, по данным полиции, известно о 9 пострадавших, среди них дети.
Вражеские войска ударили дронами по жилой застройке города Пивденное в Харьковской области, по данным полиции, известно о 9 пострадавших, среди них дети, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в области.
В результате обстрела пострадали девять местных жителей, среди которых дети. Им оказали помощь на месте происшествия
Детали
По данным полиции, утром оккупанты обстреляли несколькими беспилотниками, предварительно "Герань-2", Пивденную городскую громаду. Горели конструктивные элементы многоквартирного жилого дома, неэксплуатируемого здания, легковые автомобили. Повреждены многоквартирный и частные жилые дома, автомобили.
"Острую реакцию на стресс испытали четверо взрослых и пятеро детей от 5 до 15 лет, которые на момент обстрела находились дома. Им оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.
Дополнение
В результате вечерней атаки дронами на Харьков пострадали 47 человек, среди них двое детей и беременная женщина. Повреждены многоэтажки, частные дома и предприятия.
Также в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 29 апреля ориентировочно в 22:00 вооруженные силы рф нанесли авиаудары по городу Купянск и селу Осиново Купянского района. В обоих населенных пунктах разрушены частные жилые дома. Кроме того, в селе Осиново 72-летняя женщина получила ранения, пострадавшая находится под наблюдением медиков.
Также вчера около 20:00 FPV-дрон попал возле гражданского авто в селе Малые Проходы. Двое мужчин в возрасте 55 и 56 лет получили взрывные ранения. Их доставили в больницу для оказания помощи.