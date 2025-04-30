Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 45
Київ • УНН
Внаслідок вечірньої атаки дронами на Харків постраждало 45 людей, серед них двоє дітей та вагітна жінка. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та підприємства.
Кількість постраждалих внаслідок вечірнього удару по Харкову зросла до 45. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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Він уточнив, що 31 людина отримала гостру реакцію на стрес, 14 людей отримали поранення різного ступеня важкості, 5 людей - шпиталізовано до лікарень.
Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка
Він додав, що для допомоги потерпілим у Харкові було задіяно 13 бригад екстреної медичної допомоги.
Нагадаємо
Ввечері у вівторок, 29 квітня, Харків зазнав ворожої атаки дронами. Для нанесення ударів ворог використав БпЛА типу "Герань-2". Під ударом опинилися цівільні об'єкти у Слобідському, Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах Харкова. Через обстріл були пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, автівки та підприємства.
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