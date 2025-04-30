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БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
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Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 45

Київ • УНН

 • 2702 перегляди

Внаслідок вечірньої атаки дронами на Харків постраждало 45 людей, серед них двоє дітей та вагітна жінка. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та підприємства.

Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 45

Кількість постраждалих внаслідок вечірнього удару по Харкову зросла до 45. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

Він уточнив, що 31 людина отримала гостру реакцію на стрес, 14 людей отримали поранення різного ступеня важкості, 5 людей - шпиталізовано до лікарень.

Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка

- констатував Синєгубов.

Він додав, що для допомоги потерпілим у Харкові було задіяно 13 бригад екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо

Ввечері у вівторок, 29 квітня, Харків зазнав ворожої атаки дронами. Для нанесення ударів ворог використав БпЛА типу "Герань-2". Під ударом опинилися цівільні об'єкти у Слобідському, Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах Харкова. Через обстріл були пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, автівки та підприємства.

небензя в ООН цинічно звинуватив Україну в жертвах серед населення внаслідок ударів по Кривому Рогу та Сумах30.04.25, 02:01 • 2160 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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