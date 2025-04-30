небензя в ООН цинічно звинуватив Україну в жертвах серед населення внаслідок ударів по Кривому Рогу та Сумах
Київ • УНН
Представник рф в ООН звинуватив Україну в смертях цивільних, стверджуючи, що росія цілить лише по військових об’єктах. Він заявив, що Україна розміщує ППО в житлових районах.
Постійний представник рф при ООН василь небензя під час засідання Радбезу ООН звинуватив Україну в жертвах серед цивільного населення в Кривому Розі та Сумах нібито через те, що росія цілила по військових об’єктах, які Україна розміщує серед житлової забудови. Про це повідомляє УНН.
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"Описи російських атак, що були націлені на цивільну інфраструктуру… Ми не однаразово показували, що смерті цивільних у Кривому Розі та у Сумах у квітні продемонстрували, що це відбулося в результаті дій "київського режиму" і порушення ним міжнародного права", - заявив небензя.
За його словами, рф наголошує "на факті, що російські збройні сили цілять лише по військовим об’єктам".
А цивільні втрати відбуваються лише через умисне розташування систем ППО у цивільній забудові. Україна використовує власних цивільних як людський щит
Він також заявив про "лицемірство Києва", який "не прагне мирного врегулювання війни".
Нагадаємо
Внаслідок балістичної атаки рф по Кривому Рогу загинуло 14 людей, серед яких 5 дітей. Поруч з місцем влучання знаходився дитячий майданчик.
Після ракетного удару рф у Сумах до медиків звернулося 125 людей, серед них 18 дітей.
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