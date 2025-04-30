Масштабна дронова атака по Харкову: з'явилися кадри наслідків удару
Київ • УНН
Внаслідок атаки БпЛА типу "Герань-2" по Харкову виникло 10 осередків займань, пошкоджено лікарні та цивільні об'єкти у п'яти районах міста. Постраждало 39 людей, серед них діти.
Харківська обласна прокуратура оприлюднила відео наслідків масштабної дронової атаки на Харків ввечері 29 квітня. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Речник обласного управління ДСНС Євген Василенко розповів, що внаслідок ударів російських БпЛА у місті виникло 10 осередків займань.
Раніше начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко повідомив, що через атаку по Харкову були пошкоджені дві міські лікарні.
Для нанесення ударів ворог використав БпЛА типу "Герань-2". Під ударом опинилися цівільні об'єкти у Слобідському, Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах Харкова. Через обстріл були пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, автівки, підприємства.
Нагадаємо
Ввечері у вівторок, 29 квітня, Харків зазнав ворожої атаки дронами. Станом на 0:38 кількість постраждалих становила 39 осіб, серед них є діти та вагітна жінка.
У Дніпрі ворожа атака БпЛА: є загиблий, пошкоджені будинки29.04.25, 23:40 • 1276 переглядiв