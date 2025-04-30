Масштабная дроновая атака по Харькову: появились кадры последствий удара
Киев • УНН
В результате атаки БпЛА типа "Герань-2" по Харькову возникло 10 очагов возгораний, повреждены больницы и гражданские объекты в пяти районах города. Пострадало 39 человек, среди них дети.
Харьковская областная прокуратура обнародовала видео последствий масштабной дроновой атаки на Харьков вечером 29 апреля. Об этом сообщает УНН.
Детали
Спикер областного управления ГСЧС Евгений Василенко рассказал, что в результате ударов российских БПЛА в городе возникло 10 очагов возгораний.
Ранее начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко сообщил, что из-за атаки по Харькову были повреждены две городские больницы.
Для нанесения ударов враг использовал БПЛА типа "Герань-2". Под ударом оказались гражданские объекты в Слободском, Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах Харькова. Из-за обстрела были повреждены многоэтажки, частные дома, автомобили, предприятия.
Напомним
Вечером во вторник, 29 апреля, Харьков подвергся вражеской атаке дронами. По состоянию на 0:38 количество пострадавших составило 39 человек, среди них есть дети и беременная женщина.
В Днепре вражеская атака БпЛА: есть погибший, повреждены дома29.04.25, 23:40 • 1176 просмотров