В Днепре вражеская атака БпЛА: есть погибший, повреждены дома
Киев • УНН
В результате массированной атаки БпЛА в Днепре возникли пожары и повреждены частные дома. Известно об одном погибшем,
В Днепре в результате вражеской атаки погиб человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, Днепр подвергся массированной атаке БпЛА.
В городе несколько пожаров. Повреждены частные дома. Пока известно об одном погибшем. Информация уточняется
Он призвал днепрян оставаться в безопасном месте и беречь себя.
Напомним
В Днепре поздно вечером во вторник, 29 апреля, прозвучало несколько взрывов. По информации местных пабликов, город находится под атакой вражеских "шахедов". Один из дронов попал в жилой дом.
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