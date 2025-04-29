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БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
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БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

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У Дніпрі пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

Київ • УНН

 • 1862 перегляди

У Дніпрі ввечері 29 квітня пролунали вибухи. Місто атакують ворожі "шахеди", один з дронів влучив у житловий будинок.

У Дніпрі пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Дніпрі пізно ввечері у вівторок, 29 квітня, пролунало кілька вибухів. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що місто перебуває під атакою ворожих "шахедів". Попередньо, один із дронів влучив у житловий будинок.

О 22:31 голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив мешканців облцентру про небезпеку.

Ворожі шахеди в небі над областю. Перебувати в укриттях

- написав він.

О 23:05 Повітряні сили повідомили про наближення нової групи "шахедів" до Дніпра.

Нагадаємо

Армія рф атакує Харків дронами, у місті лунають вибухи. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо, під ударами Слобідський, Салтівський та Шевченківський райони.

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