У Дніпрі пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"
Київ • УНН
У Дніпрі ввечері 29 квітня пролунали вибухи. Місто атакують ворожі "шахеди", один з дронів влучив у житловий будинок.
У Дніпрі пізно ввечері у вівторок, 29 квітня, пролунало кілька вибухів. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
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Зазначається, що місто перебуває під атакою ворожих "шахедів". Попередньо, один із дронів влучив у житловий будинок.
О 22:31 голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив мешканців облцентру про небезпеку.
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О 23:05 Повітряні сили повідомили про наближення нової групи "шахедів" до Дніпра.
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