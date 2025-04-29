В Днепре прогремели взрывы: город атакуют вражеские "шахеды"
Киев • УНН
В Днепре вечером 29 апреля прозвучали взрывы. Город атакуют вражеские "шахеды", один из дронов попал в жилой дом.
В Днепре поздно вечером во вторник, 29 апреля, прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что город находится под атакой вражеских "шахедов". Предварительно, один из дронов попал в жилой дом.
В 22:31 глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил жителям облцентра об опасности.
Вражеские шахеты в небе над областью. Находиться в укрытиях
В 23:05 Воздушные силы сообщили о приближении новой группы "шахедов" к Днепру.
Напомним
Армия рф атакует Харьков дронами, в городе звучат взрывы. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, предварительно, под ударами Слободской, Салтовский и Шевченковский районы.
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