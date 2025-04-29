Атака дронів на Харків, лунають вибухи - ОВА

Армія рф атакує Харків дронами, у місті лунають вибухи. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Харків під атакою ворожих безпілотників! У місті лунають вибухи - повідомив Синєгубов.

За його словами, попередньо, під ударами Слобідський, Салтівський та Шевченківський райони.

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