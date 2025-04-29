Атака дронов на Харьков, раздаются взрывы - ОВА
Киев • УНН
Российская армия атакует Харьков беспилотниками. Под ударами оказались Слободской, Салтовский и Шевченковский районы, в городе раздаются взрывы.
Армия рф атакует Харьков дронами, в городе раздаются взрывы. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Харьков под атакой вражеских беспилотников! В городе раздаются взрывы
По его словам, предварительно, под ударами Слободской, Салтовский и Шевченковский районы.
Атака дронов по Харькову: враг ударил по территории предприятий, вспыхнули пожары25.04.25, 00:48 • 4437 просмотров