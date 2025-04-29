Атака дронов на Харьков, раздаются взрывы - ОВА

Армия рф атакует Харьков дронами, в городе раздаются взрывы. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Харьков под атакой вражеских беспилотников! В городе раздаются взрывы - сообщил Синегубов.

По его словам, предварительно, под ударами Слободской, Салтовский и Шевченковский районы.

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