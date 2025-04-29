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БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
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15:28 • 69196 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

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15:14 • 70994 просмотра

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Атака дронов на Харьков, раздаются взрывы - ОВА

Киев • УНН

 • 2142 просмотра

Российская армия атакует Харьков беспилотниками. Под ударами оказались Слободской, Салтовский и Шевченковский районы, в городе раздаются взрывы.

Атака дронов на Харьков, раздаются взрывы - ОВА

Армия рф атакует Харьков дронами, в городе раздаются взрывы. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Харьков под атакой вражеских беспилотников! В городе раздаются взрывы 

- сообщил Синегубов.

По его словам, предварительно, под ударами Слободской, Салтовский и Шевченковский районы.

Атака дронов по Харькову: враг ударил по территории предприятий, вспыхнули пожары25.04.25, 00:48 • 4437 просмотров

Антонина Туманова

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