Атака дронов по Харькову: враг ударил по территории предприятий, вспыхнули пожары
Киев • УНН
Ночью 25 апреля Харьков подвергся атаке вражеских БпЛА, зафиксировано несколько прилетов по территории предприятий. В результате атаки возникли пожары, информация о пострадавших уточняется.
Харьков в ночь на пятницу, 25 апреля, был атакован вражескими БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.
Детали
По его словам, произошло несколько прилетов по территории предприятий, в результате чего вспыхнули пожары.
Будьте осторожны, атака с воздуха на Харьков продолжается
В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов сообщил, что в Харькове прозвучало несколько взрывов.
"Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется. До отбоя оставайтесь в безопасных местах!" - написал Синегубов.
Напомним
Ночью 24 апреля Харьков был атакован крылатыми ракетами, в результате чего два человека получили ранения. Один из ударов пришелся по району плотной застройки, повреждены окна в многоэтажках.
В Харькове прогремели взрывы: город атакуют вражеские "шахеды"25.04.25, 00:22 • 894 просмотра