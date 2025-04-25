Атака дронов по Харькову: враг ударил по территории предприятий, вспыхнули пожары

Харьков в ночь на пятницу, 25 апреля, был атакован вражескими БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

Детали

По его словам, произошло несколько прилетов по территории предприятий, в результате чего вспыхнули пожары.

Будьте осторожны, атака с воздуха на Харьков продолжается - написал Терехов.

В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов сообщил, что в Харькове прозвучало несколько взрывов.

"Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется. До отбоя оставайтесь в безопасных местах!" - написал Синегубов.

Напомним

Ночью 24 апреля Харьков был атакован крылатыми ракетами, в результате чего два человека получили ранения. Один из ударов пришелся по району плотной застройки, повреждены окна в многоэтажках.

В Харькове прогремели взрывы: город атакуют вражеские "шахеды"