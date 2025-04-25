В Харькове прогремели взрывы: город атакуют вражеские "шахеды"

В Харькове в ночь на пятницу, 25 апреля, прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные власти.

Детали

В частности, в 0:14 мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что город находится под атакой вражеских "шахедов".

Было слышно два взрыва, в воздухе еще есть беспилотники - написал Терехов.

Позже эту информацию подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В Харькове раздаются взрывы! Угроза ударных БПЛА остается. Берегите себя!" - призвал Синегубов.

Напомним

Ночью 24 апреля Харьков был атакован крылатыми ракетами, в результате чего два человека получили ранения. Один из ударов пришелся по району плотной застройки, повреждены окна в многоэтажках.

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