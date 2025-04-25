У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"
Київ • УНН
Вночі 25 квітня у Харкові пролунали вибухи. Місто атакували ворожі безпілотники, є загроза нових ударів.
У Харкові в ніч на п'ятницю, 25 квітня, пролунали кілька вибухів. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеву владу.
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Зокрема, о 0:14 мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що місто перебуває пыд атакою ворожих "шахедів".
Було чутно два вибухи, у повітрі ще є безпілотники
Пізніше цю інформацію підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сингєгубов.
"В Харкові лунають вибухи! Загроза ударних БпЛА залишається. Бережіть себе!" - закликав Синєгубов.
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